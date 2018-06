Hechingen - Um 17.35 wählte Wolfgang B. die 110. Es war der 20. Mai 2008. Gegen 15 Uhr hatte er seine Frau getötet, kurz danach seinen Vater. Gut zwei Stunden verbrachte er mit den beiden Leichen im elterlichen Haus. Zwischendurch habe er versucht, sich zu erhängen, sei aber gescheitert, berichtete er später.

„Ich habe zuerst gedacht, ein Betrunkener sei am Telefon“, sagte am Montag, dem zweiten Verhandlungstag, der Polizeihauptmeister, der an jenem Abend in der Tuttlinger Notruf-Zentrale Dienst hatte. Doch schnell wurde ihm klar, dass es ernst war, blutiger Ernst. „Das war ein herausragendes Ereignis in den letzten zehn Jahren“, berichtete der Beamte. „Der Mann war in einer absoluten Ausnahmesituation.“

Der Mitschnitt des Anrufs, der am Montag im Gerichtssaal vorgespielt wurde, war gespenstisch. Die Stimme von Wolfgang B. wechselte – oft von einer Sekunde zur anderen - in alle denkbaren Variationen der Gefühlswelt. Mal ruhig, fast sachlich, dann laut schreiend bis hin zu hysterisch. Mal heulte er los, dann sprach er wieder scheinbar normal: „Es ist ein riesengroßes Unglück passiert … Holen Sie mich ab … Meine Frau hat mich betrogen – mit Geld … Sie war krank, sie hatte Geldsucht … Ich bin nicht schuldig … Ich bin ein Mörder, ja, ja, ja … Wir sind eine ehrenwerte Familie … Es ist eine Schande vorm Dorf … Ich bin schuldig … Ist das ein Drama! … Meine Jungs! … Ich renn it fort … Und mehrfach wiederholte er einen Satz: „Verschießet mi, i ka nimmer, verschießet mi.“

So ging das 22 Minuten, der Beamte alarmierte währenddessen seine Kollegen und den Notarzt-Hubschrauber, versuchte, Wolfgang B. zu beruhigen und hinzuhalten. Das gelang, der Täter ließ sich widerstandslos festnehmen.

Noch in der gleichen Nacht legte er in einer mehrstündigen Vernehmung bei der Polizei ein umfassendes Geständnis ab. Und auch hier die Forderung: „Erschießen Sie mich“, wie ein Beamter berichtete. Wolfgang B. habe ausführlich geschildert, wie er seine Frau getötet habe, sei aber zurückhaltend geworden, als es um den Vater ging. Herbert Anderer, der Vorsitzenden Richter, wertete das als ein Anzeichen, dass der Mann trotz seiner Alkoholisierung „geistig beweglich“ war.

Bernhard Mussgnug, der Verteidiger, beantragte allerdings, die polizeiliche Vernehmung nicht im Prozess zu verwerten, weil sein Mandant in dieser Ausnahmesituation nicht vernehmungsfähig und alkoholisiert gewesen sei.

Das wird die entscheidende Frage in diesem Prozess sein: Ist der Angeklagte wegen 2,5 Promille Blutalkohol und einer Depression schuldunfähig? Zu diesem Ergebnis war Dr. Ralph-Michael Schulte, der psychiatrische Sachverständige im ersten Prozess vor dem Landgericht Rottweil gekommen, das den Gutachter dann allerdings in seinem Urteil von acht Jahren Haft falsch zitierte und von einer verminderten Schuldfähigkeit sprach. So kam es jetzt zum Wiederaufnahmeverfahren.

Sowohl der Diensthabende in der Notrufzentrale als auch der Vernehmungsbeamte erklärten am Montag, sie hätten dem Täter keinen übermäßigen Alkoholgenuss angemerkt. Er hatte an jenem Tag, so das Ergebnis der Ermittlungen, vier bis höchstens fünf halbe Bier getrunken.

Eine entscheidende Bedeutung könnte zudem der Frage zukommen, ob es Mord (beim Vater) und Totschlag (bei der Frau) war, wie die Anklage lautet, oder Tod auf Verlangen (bei der Frau) beziehungsweise Beihilfe zur Selbsttötung (beim Vater), wie der Verteidiger meint.

Kriminaltechniker haben alle denkbaren Varianten durchgespielt, wie Wolfgang B. seinen Vater erhängt haben könnte. Gutachter Jürgen Schramm (Singen) illustrierte das am Montag anhand eines Videos. Der behinderte Vater wurde tot im selbst gebauten Lift gefunden. Er saß in seinem Rollstuhl, um den Hals die Schlinge, die an den Rändern des Lifts befestigt war. Der 76-Jährige hatte eine Sicherheit eingebaut: Drückte man den Schalter „hoch“, fuhr der Lift sofort nach oben. Andererseits zeigten die Versuche, dass ein zweiter Mann hätte mitfahren können.