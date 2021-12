Rund 8000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Öschweg entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 58-jähriger Busfahrermit seinem Schulbus aus der dortigen Haltestelle in den Öschweg einfahren. Hierbei übersah er eine 39-Jährige, die mit ihrem Mini Cooper von hinten an dem Bus vorbeifuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.