Schulbrunnen-Projekt

Trotz besonderer Umstände schickte die Kolpingsfamilie Neukirch in diesem Jahr wieder ihre Nikolauspaare zu den Kindern nach Hause. Mit Gedichten, Nikolausliedern und selbstgemalten Bildern wurde der heilige Nikolaus und sein Ruprecht vor den Türen der Familien empfangen und ließ viele Kinderaugen leuchten. All das ist der Antrieb, den schönen Brauch der Nikolausbesuche, der vor 50 Jahren von Heinrich Martin ins Leben gerufen wurde, fortzuführen.

Mit dem von den Eltern überreichten Geld unterstützt die Kolpingsfamilie wohltätige und gemeinnützige Einrichtungen. So war es dem Nikolaus und der Organisatorin Manuela Baur eine Freude, am 20. Dezember 2021 die diesjährige Spende von 815 Euro an unseren Pfarrer Angelo zu überreichen. Herr Pfarrer Angelo hat 2005 ein Kindergarten- und Schulprojekt in Südostnigeria gegründet, welches seitdem von ihm betreut wird. Das Geld wird für den Bau eines Schulbrunnens verwendet, den sie dort dringend benötigen. Auf diesem Wege möchte sich die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Neukirch im Namen der 2. Vorsitzenden Monika Stocker ganz herzlich bei allen bedanken, die dies durch ihre Spende möglich gemacht haben.