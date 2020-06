Die nächste öffentliche Sitzung des Kreistags Ravensburg beginnt am Dienstag, 9. Juni, um 14.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Wetzisreute in Schlier-Wetzisreute. Auf der Tagesordnung stehen die Themen Beteiligung der Oberschwabenklinik an der neu zu gründenden Personalagentur „PiK (g)GmbH“, das Schulbauprogramm 2020-2040 mit der Zielplanung des Schulareals Ravensburg sowie das Flächen- und Standortkonzept des Landratsamts in Ravensburg. Zudem soll es um die Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses und den Antrag der FDP-Fraktion über die Fortführung der Haushaltsstrukturkommission gehen. Der einzuhaltende Abstand zu anderen Personen wegen der Corona-Pandemie werde während der Sitzung eingehalten.