Schulamtsdirektor Dangelmaier geht in den Ruhestand

Aalen (an) - Schulamtsdirektor Roland Dangelmaier vom Staatlichen Schulamt Göppingen wird mit Wirkung zum 1. April in den Ruhestand eintreten. Elfeinhalb Jahre lang prägte er die Arbeit der Schulaufsichtsbehörde und gestaltete die Neuausrichtung der Schulverwaltung maßgeblich mit.

Der mittlerweile seit vielen Jahren in Heubach lebende Roland Dangelmaier, wuchs in Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen auf und studierte an der Pädagogischen Hochschule die Fächer Englisch und Sport für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Nach dem Vorbereitungsdienst in Leinzell war er ab 1985 in Deizisau und von 1987 bis 2004 an der Uhlandschule in Bettringen tätig, ehe er als Schulleiter an die Ostschule Heidenheim berufen wurde.

Persönlich gilt sein besonderes Interesse von früher Jugend an dem Sport. Roland Dangelmaier engagierte sich als Übungsleiter in verschiedenen Sportvereinen der Region sowie als Mitarbeiter im Württembergischen Fußballverband und als Beauftragter für den Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Mehrere Jahre wirkte er in der Öffentlichkeitsarbeit des Kultusministeriums und des Landesinstituts für Schulsport.

Als Mentor für Lehramtsanwärter des Seminars sowie des Pädagogischen Fachseminars Schwäbisch Gmünd übernahm Roland Dangelmaier über Jahren hinweg Verantwortung für den Lehrkräftenachwuchs.

2009 wechselte er in die Schulaufsicht und war am damals durch die Zusammenlegung von drei Staatlichen Schulämtern neu gegründeten Amt Göppingen als Sprengelschulrat zunächst für die Grund-, Haupt- und Realschulen im Raum Ellwangen, Bopfingen und Unterschneidheim zuständig, seit einigen Jahren für mehr als 20 Schulen im Altkreis Schwäbisch Gmünd. 2015 wurde Roland Dangelmaier zum Schulamtsdirektor ernannt.

Jetzt, mit Wirkung zum April 2021, verabschiedete Schulamtsleiter Jörg Hofrichter mit den besten Wünschen des Schulamtskollegiums und der Schulleitungen Roland Dangelmaier in den Ruhestand und überreichte die Urkunden und den schriftlichen Dank von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.