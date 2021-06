Schuhwechsel vor Gegentor: Rebic in Kroatien in der Kritik

Nach Kroatiens Ausscheiden bei der Fußball-EM steht im Land des Vize-Weltmeisters vor allem der frühere Frankfurter Bundesliga-Profi Ante Rebic in der Kritik.

Bei der 3:5 (3:3, 1:1)-Niederlage nach Verlängerung am Montagabend gegen Spanien verließ der Stürmer des AC Mailand kurz vor dem spanischen Ausgleichstreffer zum 1:1 das Spielfeld, um seine Fußballschuhe zu wechseln. Im Moment des Tores von Pablo Sarabia in der 38. Minute waren die Kroaten deshalb in Unterzahl.

Medienberichten zufolge stellte Spielmacher Luka Modric von Real Madrid seinen Teamkollegen noch auf dem Spielfeld zur Rede. Kroatiens Trainer Zlatko Dalic kommentierte die Szene nach der Partie allerdings nicht. „Ich bin natürlich enttäuscht. Für die Fans, die hier waren. Für meine Spieler, die nach einem 1:3 noch einmal zurückkamen“, sagte er. „Dass wir beim Stand von 3:3 die Chance zum 4:3 ausgelassen haben, war meiner Meinung nach der entscheidende Moment. Da hätte das Spiel kippen können.“

© dpa-infocom, dpa:210628-99-180745/2

Infos auf Euro.2020-Homepage zum Spiel

Pressemappe

Kader Kroatien

Statistiken bei dieser EM zu Kroatien

Kader Spanien

Statistiken bei dieser EM zu Spanien

Nachrichten zur spanischen Mannschaft