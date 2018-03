Schuhtrends 2013 - Schuhe sollen wieder glänzen

Düsseldorf (dpa) - Von pudrigen Papst-Pantoffeln bis zu Lack-Tretern - Schuhe dürfen im nächsten Jahr wieder fein aussehen. Glanz und Pastell bestimmen die Trends. Modemutige Männer tragen zum Schuhwerk farbige Schnürsenkel.

Klare Absage an lässige Modetrends wie „Used Look“ und „Vintage Chic“: „Schuhe dürfen wieder wie neu aussehen. Putzen ist angesagt“, sagt Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut DSI über die Trends des nächsten Sommers.

Mit Metallic-Effekten und Lackschuhen soll wieder Glanz an den Fuß kommen. Knallfarben und Neon finden sich vor allem bei sportlichen Schuhen. „Farben und Sport werden wichtig in der Mode“, sagt Schulz in Düsseldorf im Vorfeld der Schuhmesse GDS. Bei der Messe diskutiert die Branche vom 5. bis 9. September die neuen Schuhtrends unter sich.

„Retro-Sneaker“ im Running-oder Jogging-Stil dürfen künftig richtig bunt sein, so das Urteil der Trendexpertin. Als „Fashion Sneaker“ können sie mit einem innenliegenden Keil in der Damen-Variante auch einen hohen Absatz haben.

Glänzendem Lackleder bescheinigt Schulz in der Sommersaison 2013 ein modisches „Must-have-Potenzial“. Auch tagsüber seien solche Schuhe für modemutige Männer kein Tabu mehr. Während Akzente in den Farben Weiß und Schwarz für die neuen Herrenschuhe schon jetzt als „spannend“ gelten, geht es an Damenfüßen wesentlich bunter zu.

„Süß wie Eiscreme und so künstlich wie Zuckerguss auf der Geburtstagstorte“, beschreibt Schulz das neue Bild im Schuhschrank. Zarte Pastelltöne wie Apricot, Limone, Mint, Flieder und Bonbonrose sollen allzu knallige Töne ablösen. Schimmernder Metallglanz soll für einen Hauch von Luxus sorgen.

Wer es bodenständig mag, kann unter dem Stichwort „Focus Tribal Remix“ im kommenden Sommer auf flache Treter im Indianer-Look mit Holzperlen, Fransen und Federn setzen.

Selbst in pantoffelartigen Schuhen lässt es sich 2013 gemütlich schlurfen: Als „Papst-Schuh“ verspricht der flache Slipper nach Ansicht der Trendexpertin einen „ultra-femininen“ Auftritt. Besonders schön sei das Papst-Modell in „pudrigen Nuancen“.

Herren-Modelle dürften dagegen weiterhin „sportlich-lässig“ sein. Für den modebewussten Auftritt könne der Mann im kommenden Jahr auf Socken verzichten und verkürzte Hosen tragen. Für eine individuelle Note könnten auch farbige Senkel sorgen.

Langfristige Prognosen seien in der Schuhmode kaum mehr möglich, meint Schulz. Beim Blick in den Schuhschrank brauche aber ohnehin niemand zu verzweifeln: „Es geht alles“, sagt die Expertin.