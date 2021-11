Schützenverein muss 100-Jahr-Feier nochmals verschieben

Corona bringt einiges durcheinander, so auch beim Schützenverein „Hubertus“ Hörenhausen. So fand vor Kurzem eine Generalversammlung für zwei Vereinsjahre statt. Die Veranstaltung, bei der verdiente Mitglieder geehrt wurden und Wahlen stattfanden, wurde unter Einhaltung der 2G-Regel im Schützenheim ausgerichtet

Der Gauschützenmeister Georg Nothelfer dankte den Schützen für ihre gute Mitarbeit im Schützengau. Von ihm gab es Ehrungen und Ehrenzeichen. 25 Jahre Mitgliedschaft im BSSB feiern Martin Keller, Constantin-Emanuel Rainer und Matthias Ruepp. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im BSSB wurde Helene Brugger geehrt, Gerhard Ihle für 60 Jahre Mitgliedschaft im BSSB. Die Ehrennadel für treue Mitarbeit im Bezirk erhielten Albert Macht, Helmut Hoffmann. Mit der Verdienstnadel in Silber im Bezirk ausgezeichnet wurden Wolfgang Mayer und Matthias Ruepp, die Verdienstnadel in Gold erhielt Andreas Frank. Die BSSB-Verdienstnadel in Anerkennung ging an Peter Greiner, die kleine Ehrennadel in Gold an Peter Ruepp.

Vereinsarbeit war stark beeinträchtigt

Wegen Corona nochmals verschoben wird die 100-Jahr-Feier des Schützenvereins Hörenhausen auf das Jahr 2023.

Der Vereinsvorsitzende Harald Macht berichtete, die Pandemie habe die Vereinsarbeit in den vergangenen beiden Jahren stark beeinträchtigt. „Die ganzen schönen Pläne, die Veranstaltungen, die Wettkämpfe, das ganze Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen“, bedauerte er.

Das Jedermannschießen 2020 habe man noch ausrichten können, die Preise wurden den Gewinnern nach Hause gebracht. Was ihn traurig mache sei die Tatsache, „dass wir eine ganz lange Tradition in unserem Verein nicht abhalten konnten“, sagte Macht. Da keine neuen Schützenkönige, Vereinsmeister und Pokalsieger ausgeschossen werden konnten, habe auch die Königsproklamation nicht stattgefunden.

Schützenheim wurde renoviert

Die Vereinsmitglieder seien dennoch nicht untätig gewesen, berichtete Macht. Sie hätten Renovierungen und Erneuerungen im Schützenheim vorgenommen. Auch habe man eine neue Schützenkönigskette für die wachsende Zahl an Auflageschützen gekauft. Er hoffe, „dass wir bald wieder unseren schönen Sport ausüben dürfen und hoffen, dass die geplanten Veranstaltungen nächstes Jahr stattfinden können“.

Schriftführer Andreas Macht erklärte, dass für den Zusammenhalt im Verein das Sommerfest 2021 stattfinden konnte. Wegen Corona fehlen dem Verein jedoch Einnahmen, wie Kassier Thomas Frank berichtete. Darum habe man auf größere Investitionen verzichtet.

124 Teilnehmer beim Jedermannschießen

Sportleiter Peter Ruepp verzeichnete im Sportjahr 2020 das Jedermannschießen mit 124 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Hörenhauser Schützen traten zudem mit 34 Einzelstarts und vier Mannschaften bei den Gaumeisterschaften an. Von den vier Mannschaften errang eine den ersten Platz, eine den zweiten Platz und eine den dritten Platz. Von den 34 Einzelstarts holten drei einen dritten Platz, acht Schützen einen zweiten Platz. Zehn Gaumeistertitel gingen an „Hubertus“ Hörenhausen. Auch qualifizierten sich neun Schützen in elf Diszi-plinen zur Bezirksmeisterschaft. Drei Schützen meldeten sich in sechs Disziplinen zur Bayerischen Meisterschaft an. Ruepp dankte den Schützen, die für gute Ergebnisse gesorgt hätten und bedauerte, dass er eine Mannschaft wegen Schützenmangel vom Rundenwettkampf abmelden musste.