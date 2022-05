Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Blönried/Zollenreute - Am Samstag, 21. Mai fand im Dorfstadl in Zollenreute das Schülervorspiel des Musikvereins Blönried-Zollenreute statt. Derzeit werden 33 Kinder und Jugendliche ausgebildet. Die Kinder haben Unterricht von der Blockflöte bis hin zu den Instrumenten für die Musikkapelle.

Eröffnet wurde das Programm von der ersten Vorsitzenden des Fördervereins für Jugendausbildung, Lisa Thaler. Sie richtete ein Grußwort an das Publikum und die Eltern. Der erste musikalische Programmpunkt war eine Jungmusikantin am Saxophon gefolgt von den Flötenkids, die jüngsten des heutigen Tages. Mit viel Mut spielten sie dem Publikum Stücke vor, die sie erlernt haben. Im weiteren Programm zeigten die schon älteren Jungmusikanten ihr Können bei Solovorträgen und beim Spiel in kleinen Gruppen an allen Instrumenten. Zwischen den Beiträgen der Kinder ergriff Lisa Thaler erneut das Wort, um die D1-Teilnehmer von 2019 und 2022 zu ehren und ihnen die Nadeln zur bestandenen Prüfung zu überreichen. Zudem richtete Sie ein großes Dankeschön an Doreen Heudorfer, die den Theorieunterricht für die D1 Schüler übernahm.

Danach folgte ein toller Auftritt aller Klarinetten. Sie spielten zu zwölft das Lied „Can you English please“ von den Fäaschtbänklern.

Am Ende bedanke sich Lisa Thaler bei allen, die an der Organisation des Nachmittags beteiligt waren und sprach auch ein großes Lob an die Kinder und Jugendlichen für ihre tollen Leistungen aus.

Im Nachgang konnten interessierte Kinder verschiedene Musikinstrumente, die der Musikverein zur Ausbildung anbietet, testen.