Schüler verkaufen Selbstgeschaffenes auf dem Schlemmermarkt

Selbst hergestellte kunsthandwerkliche Objekte bieten die Schüler und Schülerinnen der berufsvorbereitenden Einrichtung in der Claude-Dornierschule (BVE) am Samstag, 20. November, sowie am Sonntag, 5. Dezember, auf dem Schlemmermarkt in Friedrichshafen an. Ihre geschaffenen Produkte verkaufen sie am Stand am Brunnen jeweils zwischen 8 und 13 Uhr.

Die BVE ist eine Kooperative der Tannenhag-Schule und der Claude-Dornier-Schule, die Schüler dabei individuell unterstützt, um passende Praktikumsplätze zu finden und sich dadurch beruflich zu orientieren. Im Unterricht wird der handwerkliche Umgang in den Bereichen Holz, Metall und Farbe geübt.