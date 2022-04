Schüler verkaufen Kuchen für die Ukraine

Friedrichshafen (sz) - „Ihr seid so klein und habt schon so etwas Großes geleistet“ – die Anerkennung und Freude ist Daria Shchybria ins Gesicht geschrieben. Als die Ukrainerin und Assistenzärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Friedrichshafen vor dem Mutter-Kind-Zentrum ein randvolles Weckglas in Empfang nimmt, das allein durch das gelbe und hellblaue Krepppapier auf dem Deckel ganz klar an ihr Heimatland adressiert ist und dann dessen Inhalt erfährt – nämlich 520 Euro in Scheinen und Münzen – ist sie nahezu sprachlos, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Karottenkuchen, Apfelkuchen, Fantakuchen, Kirschstreusel“: Die Aufzählung der Köstlichkeiten, die beim Kuchenbasar in der „Schule am See“, einer Außenstelle des KBZO in Fischbach in den Gebäuden der Tannenhagschule, verkauft wurden, nimmt kein Ende. Zwei Tage hatten die sechs Schüler der Klasse 4b mit ihrer Lehrerin Sabine Ehinger und anderen Betreuern in der Schulküche zuvor selbst gebacken und die Lehrer hatten für den Kuchenbasar darüber hinaus den heimischen Herd angeheizt.

„Zwei Euro hat ein Stück gekostet“, verrät der neunjährige Mohamad bei der Spendenübergabe. Seine Lehrerin ergänzt: „Erwachsene durften gerne auch mehr bezahlen.“ Alle hätten die Aktion unterstützt und auch das Kollegium sowie die Schüler der Tannenhagschule trugen laut Mitteilung zum tollen Verkaufsergebnis bei.

Schon vorher hatte die Klasse 4b darüber abgestimmt, was mit dem Einnahmen geschehen soll und Mohamad fasst dies so zusammen: „Wir wollten Geld für die Ukraine spenden und für medizinischen Bedarf.“ „Ganz, ganz herzlichen Dank“, so Daria Shchybria abschließend an die Schüler und Lehrer. Dafür, dass das Geld für den medizinischen Bedarf in der Ukraine eingesetzt wird, steht die Hilfsaktion des Klinikums unter Leitung von Chefarzt Dr. Hans-Walter Vollert.