Schüler Union: „Masken im Unterricht sind ein No-Go“

Bopfingen (ij) - Trotz der Sommerferien wird bereits jetzt stark über die Maskenpflicht im Unterricht diskutiert. „Ich halte aus pädagogischen Gründen wenig von einer Maskenpflicht im Unterricht“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann der dpa. Diese Meinung teilen auch die betroffenen Schüler.

„In den letzten Wochen und Monaten mussten die Schüler sich bereits im Schulgebäude mit einem Mund-Nasen-Schutz bewegen. Würde das nun auch über mindestens sechs Schulstunden lang gehen, wäre das ein fataler pädagogischer und gesundheitlicher Fehler”, betont Nico Gasch, Verbandsvorsitzender der Schüler Union Ipf-Härtsfeld.

Viele Virologen empfehlen den Kultusministern der Länder ab Klasse 5 eine Maskenpflicht einzuführen. „Diesen Vorschlag lehnen wir entschieden ab! Die Belastung der Jugendlichen unter der Krise ist ohnehin schon enorm“, so Gasch. Das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes über einen solch langen Zeitraum sei unzumutbar, für Lehrkräfte als auch Schüler. “Besonders besorgniserregend ist das Szenario, dass vor allem ältere Schüler oftmals 12 Unterrichtsstunden pro Tag in der Schule verbringen und in diesem Zeitraum konstant mit Masken sitzen müssten”, zeigt sich Niko Gasch besorgt.

Die Schüler Union Baden-Württemberg als auch der baden-württembergische Landesschülerbeirat stärken den Rücken der Kultusministerin. „Natürlich wird man für den Regelbetrieb in den Schulen auch Abstriche machen müssen, was die Sicherheitsabstände anbelangt.”, stellt der Vorsitzende fest. Sollte dennoch eine starke Welle kommen, müsse die Lage neu bewertet und entsprechend reagiert werden, vorzugsweise mit einer erneuten Umstellung auf die sich abwechselnden Schulgruppen und Home-Schooling. Eine ausnahmslose Maskenpflicht ist eindeutig der falsche Weg und wird von den betroffenen Schülern klar abgelehnt. Deshalb unterstütze die Schüler Union Ipf-Härtsfeld Susanne Eisenmann in ihrem klaren Vorhaben.