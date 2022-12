Schüler- und Mannschaftsspieltag im Badminton – Spaichingen ist mit dabei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spaichingen - Im Gegensatz zu vielen anderen Ballsportarten gibt es im Jugendbadminton keine Mannschaftsrunde, sondern nur eine Mannschaftsmeisterschaft, die zentral an einem Tag ausgespielt wird. Dieses Jahr waren gleich drei Mannschaften des SV Spaichingen mit dabei. Eine Schülermannschaft und zwei Jugendmannschaften.

Die Schülermannschaft hatte es gleich zu Beginn mit dem FC Kirnbach zu tun, einem Gegner, der viele gute Jugendliche hervorbringt. Trotz des großen körperlichen Einsatzes aller Spieler*innen ging diese Runde an die Gegner. Dank des Kampfgeistes aller Spaichinger konnte das Team aber die anderen Spiele gewinnen und so kam es am Ende zum Spiel um Platz 3. In diesem Spiel konnte man sehen, dass der Nachwuchs des SVS während des Turniers einiges gelernt hatte und das Gelernte auch umsetzen konnte. Erik Schwarz/Riana Binisan und Lena Schwarz/Carla Banzhaf entschieden die Doppel für sich und Silas Truppe, Erik Schwarz und Carla Banzhaf die Einzel. Lediglich Sara Alhalabi verlor ihres ganz knapp in der Verlängerung.

Bei den Jugendlichen waren insgesamt vier Mannschaften am Start. Der PTSV Konstanz dominierte hier das Geschehen und ließ den anderen keine Chance, das Turnier zu gewinnen. Der Kampf um Platz zwei war dann aber sehr ausgeglichen. Die beiden Spaichinger Teams trennten sich mit einem leistungsgerechten 2:2. Nathanael Strom/Tijmon Schierding besiegten Silas Truppe/Danny Schäfer und Chiara Opinc/Nathanael Strom holten das Mixed für die erste Mannschaft. Die zweite Mannschaft entschied das Dameneinzel mit Greta Banzhaf und das Jungeneinzel mit Silas Truppe für sich. Da jede Mannschaft am Ende zwei unentschieden erreicht hatte, mussten am Ende die Punkte gezählt werden, um eine Reihenfolge festzulegen. Hier hatte die erste Mannscahft knwpp die Nase vorn und beendete das Turnier auf Platz 2. Dann folgten die Teams aus Zizenhausen und Spaichingen 2.