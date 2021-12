Schüler packen über 60 Weihnachtspäckchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um auch dieses Weihnachten ärmeren Kindern eine Freude zu machen, wurden in der GMS Schreienesch fleißig Säckchen gepackt. Die karikative Aktion, die von der Pater-Berno-Stiftung in Meckenbeuren organisiert wird, stieß bei den Kindern sofort auf große Resonanz.

Zunächst einmal galt es, die Säckchen ansprechend zu gestalten. Mit großer Hingabe und Kreativität nahmen sich die Schüler/innen dieser Aufgabe an, so dass die Säckchen ein weihnachtliches, liebevolles Äußeres bekamen. Mit hohem Engagement ging es anschließend ans Werk und so kamen große Mengen an Spielzeug, Mützen, Schäle, Schreibzeug, Hygieneartikel und natürlich auch Süßigkeiten zusammen, die von den Schülern/innen besorgt wurden. Am Ende konnten mit ihren Spenden über 60 Päckchen befüllt werden. Beim Packen mussten die Schüler/innen darauf achten, dass sich in jedem Säckchen von allem in etwa die gleiche Menge entsprechender Gegenstände bzw. Süßigkeiten befand, so dass auch alle rumänischen Kinder glücklich mit ihrem Präsent werden.Mit großen Lob an die Schüler/innen und dank an die beteiligten Klassenlehrkräfte nahm die koordinierende Lehrerin, Carolin Lutz, die vielen Säckchen entgegen. Selbstredend nahmen auch ihre Klasse sowie weitere vierte, fünfte und sechste Klassen an der guten Tat teil. Die Lieferung geht dieses Jahr ins rumänische Terneswar, wo die Säckchen in Kindergärten, Schulen und Waisenhäusern und in sozialen Projekten an hilfsbedürftige Kinder ausgegeben werden.