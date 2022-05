Schüler lernen im Azubi-Camp die Berufswelt kennen

Das nächste Schüler-Azubi-Camp in der Region Bodensee-Oberschwaben findet vom 7. bis 10. Juni in Friedrichshafen statt. Ziel ist es laut Mitteilung, das duale Ausbildungssystem in der Region kennenzulernen. Veranstalter sind „Schulewirtschaft“ und „Zukunftslotse Bodenseekreis“. Teilnehmen können junge Menschen der Vorabgangsklasse aller Schulen.

In diesem Veranstaltungsformat werden für die Teilnehmer sieben Berufsbranchen angeboten: Handwerk, Verwaltung, Industrie, Soziales und Gesundheit, Dienstleistung, Gastronomie sowie „Grüne Berufe“. Unternehmen der Region laden die Schülerinnen und Schüler zu Tagespraktika ein. In einem Schüler-Azubi-Speed-Dating haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an Auszubildende zustellen. Das Programm runden Business-Knigge-Tipps ab.

Am Ende der Woche ist es das Ziel, dass die Teilnehmer ihre eigenen Stärken und Schwächen mit der Realität abgleichen und für sich eine Entscheidung treffen können, ob der Beruf etwas für sie ist. Bei der Anmeldung geben die Teilnehmer maximal drei Wunschberufsbranchen an. Die Jugendlichen haben die Chance, davon zwei Berufsbranchen in einem Tagespraktikum kennen zu lernen.

Veranstaltungsort ist der Bildungsträger BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung, Merkurstraße 3 in Friedrichshafen. Das Angebot findet von 9 bis 15 Uhr statt.