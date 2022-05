Schüler können sich auf Messe über Berufe informieren

Das Angebot, die Future4you wieder in Präsenz zu veranstalten, kommt bei den Unternehmen laut Mitteilung gut an. „Wir sind komplett ausgebucht und haben 120 Aussteller auf mehr als 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche sowie einen großen Außenbereich“, sagte Jochen Schuster, Leiter des Organisationsteams der Future4you und Geschäftsführer der Firma Maler-Schuster. „Wir rechnen mit ungefähr 1900 Schülerinnen und Schüler und deren Eltern“, so Jochen Schuster weiter. Die Messe findet am 24. Juni von 9 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten des Kauflandes an den oberen Stegwiesen in Warthausen statt.

Die Liste der ausstellenden Betriebe ist demnach umfangreich und abwechslungsreich. Neben kaufmännischen Berufen werden auch technische Berufsbilder und handwerkliche Berufe vorgestellt. Auch mehrere Hochschulen präsentieren ihre Studiengänge. Daneben gibt es auch die dualen Studiengänge, die abwechselnd in Betrieb und Hochschule stattfinden. Viele Berufsbilder werden auch in einem Vortragsprogramm präsentiert. Im Außenbereich des Veranstaltungsortes finden sich verschiedene Fahrzeuge, darunter der Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie.

Neu ist in diesem Jahr, dass es ein Bewertungssystem gibt, bei dem die Aussteller die mit einem Jugendlichen geführten Informationsgespräche bewerten können. Dazu erhalten die Besucherinnen und Besucher eine Teilnehmernummer, unter der die Bewertungen dann zusammengeführt werden. Im Anschluss findet eine Auswertung statt, wobei die ersten fünf Plätze mit der höchsten Punktzahl ein Spezialpraktikum erhalten. Dies beinhaltet einen Tag schulfrei in einem gewerblichen oder kaufmännischen Unternehmen mit Exklusiv-Betreuung, in dem sie sich intensiv im Unternehmen umschauen können.

Die Online Plattform future4you 365t ist auch in diesem Jahr wieder präsent und wird die Live-Bildungsmesse am 24. Juni 2022 ergänzen. „Diese Plattform ist eine wichtige Anlaufstelle für Jugendliche und ihre Eltern, um sich über den regionalen Ausbildungsmarkt zu informieren und Berufe zu erkunden“, sagte Jochen Schuster.