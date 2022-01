Schüler fertigen Kunst- und Klanginstallation

Schemmerhofen (sz) - Bei dem musikalischen Kunstprojekt „Unterwald“ haben acht Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 8, in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Andrea Tiebel-Quast und dem Musiker Friedrich Glorian, eine interaktive Kunst- und Klanginstallation entwickelt. In den Räumen der ehemaligen Raiffeisenbank Schemmerberg wurden die Jugendlichen an das Thema „Unterwald“ herangeführt. Ihre Vorstellungen der unterirdischen Wurzelwelt von den Pflanzen des Waldes setzte die Gruppe dann an zwei Projekttagen in eine akustische Klangcollage sowie eine plastische Kunstinstallation aus Naturmaterialien um. Bei einer Vernissage im Museum „Brot und Kunst” in Ulm präsentierten die Jugendlichen ihr Ergebnis des Projekts zusammen mit den beiden Künstlern der Öffentlichkeit. Im weiteren Verlauf des Projekts war die Installation „Unterwald“ in den Ausstellungsräumen des Rathauses Schemmerhofen zu sehen. Dort konnte die Schülerarbeit von den Besuchern interaktiv bespielt werden. Zum Abschluss des Projekts wird die Ausarbeitung in den kommenden Wochen an der Mühlbachschule ausgestellt. Foto: Privat