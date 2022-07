Schüler erarbeiten 9 000 Euro für den guten Zweck

Zum insgesamt dritten Mal haben sich Jugendliche bei „Mitmachen Ehrensache“ im Bodenseekreis engagiert: Statt zur Schule zu gehen, nahmen anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamts am 5. Dezember 2021 263 Jugendliche aus zwölf Schulen an der Aktion teil. So jobbten 43 Schülerinnen und Schüler des Graf Zeppelin Gymnasiums in Friedrichshafen für einen guten Zweck und verzichteten auf das verdiente Geld, um es an ein soziales Projekt zu spenden. Als Alternative zum „Jobben“ wurden auch soziale Klassen- und Gruppenaktionen durchgeführt. Fast 9 000 Euro wurden so bei 176 Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen des Bodenseekreises gemeinsam erarbeitet.

Die meisten Teilnehmenden waren es beispielsweise bei der Gemeinschaftsschule am Bildungszentrum in Salem mit insgesamt 72 Schülerinnen und Schülern, die 1 755 Euro für die Nachsorgeklinik Tannheim, Mission Erde e. V. und die Stiftung Deutsche Krebshilfe sammelten. Jugendliche der Wiestorschule in Überlingen erarbeiteten 1 362,30 Euro für den Ambulanten Kinderhospizdienst AMALIE und zwölf Schülerinnen und Schüler der Sommertalschule in Meersburg unterstützen die dortige Lebensmittelspende mit 427,50 Euro. Die größte Summe kam bei den 43 Schülerinnen und Schülern des Graf Zeppelin Gymnasiums zusammen. 1 877,60 Euro gingen so an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Memmingen.

Annette Fuchs, stellvertretende Schulleiterin des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, erklärte bei der symbolischen Scheckübergabe: „Für unsere Schule war das Projekt sehr wichtig. Wir sind stolz und dankbar für das Engagement, das unsere Schülerinnen und Schüler gezeigt haben.“ Schirmherr des Aktionstags „Mitmachen Ehrensache“ ist Landrat Lothar Wölfle.

2022 soll die vierte Ausgabe von „Mitmachen Ehrensache“ im Bodenseekreis folgen. In der Aktionswoche vom 5. bis 9. Dezember 2022 heißt es für die Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe fünf dann wieder: „Jobben für einen guten Zweck“.

Das Projekt „Mitmachen Ehrensache“ wird im Bodenseekreis gemeinschaftlich vom Kreisjugendreferat, der Koordinationsstelle Bildungsregion und der Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement koordiniert. Es wird außerdem vom Staatlichen Schulamt Markdorf, der „Schwäbischen Zeitung“ als Medienpartner und dem Jugendzentrum Molke in Friedrichshafen unterstützt.