Schüler der ETS backen für guten Zweck

Das Weihnachtskeksebacken mit den Schulklassen Arbeitsvorbereitung Dual, Berufskolleg Ernährung und Erziehung und mit der Berufsfachschule Hauswirtschaft hat für die Lehrerinnen schon Tradition. Fau Furrer, Frau Bechtold und Frau Herter-Peter sind stolz auf Ihre Schülerinnen und Schüler, die vom Backen, den Verkauf planen und Werbeflyer dafür herstellen mit Feuereifer dabei waren.

Obwohl der Verkauf, am 03.12.2021 auf die Pause in der Aula der Erwin-Teufel-Schule begrenzt war, konnten insgesamt 550,00 € an den Kinderschutzbund Spaichingen gespendet werden. Stolz und dankbar zeigte sich auch Schulleiter Dr. Walter Blaudischek bei seiner Ansprache an die Beteiligten. Frau Balk und Frau Kuch vom Kinderschutzbund nahmen die Spende der jungen Menschen dankbar und erfreut entgegen. In diesen Zeiten sind solch wertschätzende Momente, in denen an benachteiligte Gruppen gedacht wird, besonders wertvoll.