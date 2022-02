Schüler-Azubi-Camp im Juni

In Friedrichshafen findet im Juni wieder ein Schüler-Azubi-Camp statt. Schülerinnen und Schüler können beim Camp Fragen stellen wie, ob eine Ausbildung überhaupt etwas für sie ist, ob eine Berufsausbildung noch zeitgemäß ist oder wie ein Weg nach der Ausbildung in einem Unternehmen aussehen kann. Mit dem Angebot möchten „Schule Wirtschaft“ und „Zukunftslotsen Bodenseekreis“ von BBQ, Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH, auf die Attraktivität einer Ausbildung hinweisen und informieren, heißt es in einer Medienmitteilung von BBQ. Teilnehmen können junge Menschen der Vorabgangsklasse egal welcher Schulart. Im Veranstaltungsformat lernen die Teilnehmenden sieben Berufsbranchen kennen: Handwerk, Verwaltung, Industrie, Soziales und Gesundheit, Dienstleistung, Gastronomie sowie Grüne Berufe. Unternehmen der Region laden die Schülerinnen und Schüler dann zu Tagespraktika ein. In einem Schüler-Azubi-Speed-Dating haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an Auszubildende zustellen. Bei der Anmeldung zu dem Camp, das vom 7. bis 10. Juni stattfuindet, können die Teilnehmenden maximal drei Wunschberufsbranchen angeben. Die Jugendlichen haben beim Camp die Chance, zwei tatsächlich kennen zu lernen. In Einzelgesprächen werden zudem weitere Schritte besprochen. Anmeldeschluss ist der 15. April. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden können sich Interessierte im Internet unter https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/schuelerazubicamp/