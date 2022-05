Schüler auf dem Hundeplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laimnau/Meckenbeuren - Wie geht man richtig mit einem Hund um, was braucht er, was kann er? Antworten auf solche Fragen haben Zweitklässler der Laimnauer Argentalschule von Mitgliedern des Verein für Deutsche Schäferhunde Tettnang-Meckenbeuren bekommen.

Seit Jahren besuchen immer wieder Schüler der Argentalschule den Hundeplatz. Ihr Unterrichtsthema: „Haustiere“. „Gerne unterstützen wir dabei, den Kindern einen sinnvollen und richtigen Umgang mit Hunden zu vermitteln“, sagt Jugendwartin Melanie Wirth. „Das, was wir unserer Vereinsjugend vorleben, möchten wir auch anderen Kindern näherbringen. Für das Zusammenleben von Hund und Mensch, aber auch von Hundebesitzern und Gesellschaft, ist das bestimmt von Vorteil.“

Mit einem Mix aus Theorie und Praxis wurde den Kindern das Wissen vermittelt. Ein Wissen, das sie nun manchen Erwachsenen voraushaben: Wie kann man Hunde fördern, wie erziehen? Was ist Hundesport? Im Nachgang haben die Kinder Plakate für den Verein gemacht – mit selbstgemalten Bildern und Texten, was ihnen gefallen hat: „Mir haben die Hunde gefallen und wie die Trainer die Hunde behandelt haben“, schreibt etwa Linus. „Mir hat gut gefallen, dass der Mann den Tabak versteckt hat und der Hund ihn gefunden hat“, so Liam. „mir hat am meisten gefallen als der Hund den Verbrecher suchen und fangen musste“, schreibt Felice. Es sind Texte, die eines ganz deutlich zeigen: Der Tag kam bei den Kindern an und sie haben einiges in Sachen „Hunde“ mitgenommen.