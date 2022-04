Schüler absolvieren D1-Kurse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aulendorf/Zollenreute - Bei den diesjährigen D1-Kursen in Münchenreute haben der Musikverein Blönried-Zollenreute e.V. und die Stadtkapelle Aulendorf e.V. mit hervorragenden Ergebnissen teilgenommen.

An der Klarinette nahmen Lena Halder, Mia Mangelsdorf, Julia Strobel und Annemarie Zweifel teil. Mit der Querflöte bewiesen Anna-Sophie Sonntag und Hannah Wöllhaf ihr Können. Zudem stellten sich Julia Laux und Clara Saile an der Oboe, Malenka Leser an der Trompete und Phil Thaler am Schlagzeug den Prüfern.

Unterrichtet und vorbereitet wurden die Schüler von Ines Lorch (Klarinette), Monika Etter (Querflöte), Dietlind Zigelli (Oboe), Severin Hänsler (Trompete) und Manfred Ibele (Schlagzeug). Der Theorieunterricht wurde von Doreen Heudorfer durchgeführt.

Wir gratulieren allen Mitwirkenden ganz herzlich für die hervorragenden Leistungen bei den D1 Kursen und freuen uns über die Ergebnisse!