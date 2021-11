Schüler absolvieren Cambridge-Zertifikat

13 Schülerinnen und Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) haben das Cambridge Exam absolviert. Aus den Händen des PG-Schulleiters Peter Junginger und der PG-Lehrerin Susanne Bloching erhielten sie nun ihre Zertifikate.

Das vergangene Schuljahr über hatten sie sich in der wöchentlichen AG in den Bereichen Reading and Use of English, Writing, Listening und Speaking geübt und im Juni an der Volkshochschule Ulm die Prüfung abgelegt. Vier PGler schlossen gar mit dem Niveau C1 ab, was einem „sehr gut“ im Englisch-Abitur entspricht. Vom Förderverein des PG und dessen Erster Vorsitzenden Katharina Baiker-Thoma erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Buchgutschein. Zudem übernimmt der Förderverein ab diesem Schuljahr einen Teil der nicht unbeträchtlichen Anmeldekosten.

Die Absolventinnen und Absolventen sind Annabell Gelling, Liam Gelling, Mareike Hepp, Nasma Idderhem, Johannes Litz, Sarah Miehle, Emilia Mohr, Lisa Stolz, Kendra Vautier, Judith Völkle, Linda Weber, Johanna Zapfl und Marie-Louise Zimmermann.