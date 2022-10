Schrott- und Altmaterialsammlung in Rietheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rietheim-Weilheim - Am Samstag, 15. Oktober, hatte der Wettergott Erbarmen mit dem Musikverein Rietheim-Weilheim: pünktlich zum Start der Sammlung hörte der Regen auf. Bei der zweiten Altmaterialsammlung in diesem Jahr konnten die fleißigen Helfer wieder viel Schrott und Altpapier zusammentragen. Mit insgesamt sechs Gefährten, meist Traktoren mit Anhängern, waren der Verein in allen Ortsteilen von Rietheim sowie auf dem Rußberg unterwegs und sammelten fleißig die bereitgestellten Gegenstände ein.

An dem neuen Container-Standort in der Bahnhofstraße wurden die unterschiedlichen Metalle vorsortiert und in die entsprechenden Container geworfen. Eine beachtliche Menge altes Eisen, Fässer, Bleche und Papier wurde auf diese Weise zusammengetragen. Zum Abschluss gab es für alle leckere Schnitzel- und Fleischkäsweckle.

Der Musikverein bedankt sich herzlich bei allen aktiven Helfern sowie den zahlreichen „Sammler“ in der Gemeinde für Ihre Spende.