Schritt um Schritt auf den Spuren bewegter Vergangenheit

Als Dankesschön für jahrzehntlange Tätigkeit im Ehrenamt durften 55 Männer und Frauen des Wahlkreises Ravensburg im Rahmen einer „Politischen Informationsfahrt“ die Bundeshauptstadt ansteuern.

Grandiose Ouvertüre war die Stadtrundfahrt durch das wiedervereinte Berlin mit herrlichem Blick auf die glanzvollen Sehenswürdigkeiten der 3,9 Millionen-Metropole an der Spree. Tiefe Betroffenheit in Grunewald am Bahnhof „Gleis 17“, wo Zehntausende jüdischer Bürger in Viehwaggons mit den Zielorten Birkenau, Sachsenhausen, Lodz und Auschwitz ihre Heimatstadt für immer verlassen mussten.

Der Gang durch das Stelenfeld des Holocaust-Denkmals nahe Brandenburger Tor vermittelte einen Hauch leiser Ahnung des Ausgeliefertseins an die unmenschlichen Peiniger im dunklen Reich.

Der Stippvisite in der Landesvertretung Baden-Württemberg schloss sich der Besuch im politischen Entscheidungszentrum Deutschlands, dem Reichstag an. Als majestätisch erhabenes Gebäude der Neurenaissance verbindet es mit seiner überragenden Kuppel Tradition und Moderne.

MDB Axel Müller freute sich schon auf seine Wahlkreisgäste und belichtete die Tätigkeit eines Abgeordneten. Als Mitglied dreier Fachausschüsse (Recht, Inneres und Gesundheit) erfordere das Amt neben fundiertem Fachwissen vor allem einen immensen Zeitaufwand für erfolgreiches Wirken. Gerade die Gremien seien es, welche die vorbereitende Arbeit für die Gesetzesvorlagen des Bundestages leisteten.

Bei allem brauche man stets einen „langen Atem“ und in der Oppositionsrolle gestalte sich die Umsetzung der Ziele „deutlich schwieriger“ als in der Regierungsverantwortung.

Der Besuch in der Gedenkstätte Hohenschönhausen (Wedding) ließ im Rundgang durch die Verhör- und Folterräume das Leid der Stasiopfer nachempfinden; Tausende willkürlich Inhaftierte endeten schließlich in russischen Straflagern und erlagen dort ihren Qualen.

Lautloses Schweigen an der Bernauer Straße, wo die „Berliner Mauer“ mit ihrem Todesstreifen als stummes Mahnmal staatlicher Ohnmacht und furchtbarer Tragödien Zeugnis gibt.

Heimfahrtstimmung im Bus: Gewalt und menschliches Unrecht darf es nie mehr wieder geben! Leisten wir durch unser Tun und Wirken einen kleinen Beitrag für eine friedliche und lebenswerte Welt für alle.