„Schritt für Schritt fällt Alltag ab“

Wenn Heinrich Krug von seinen Wandererlebnissen erzählt, dann leuchtet sein Gesicht, geht das häufige Schmunzeln schnell in herzhaftes Lachen über. Fast 84 Jahre ist der Stetter alt und zollt dem Alter längst Tribut. Aber das Wandern mag geholfen haben, dass er sich auch nach einem beruflich intensiven Leben noch vital fühlt. Und damit hat wohl funktioniert, was den Vorsitzenden des Laupheimer Albvereins über Jahrzehnte angetrieben hat: das Wandern als gesunder Ausgleich zum Stress. Mit dem Gedanken machen sich offenbar immer mehr Deutsche auf den Weg.

Einen wachsenden Trend zum Wandern als Ausgleichssport stellt jedenfalls das Deutsche Wanderinstitut fest, für das der „Wanderpapst“ Rainer Brämer umfangreiche Studien über das Wanderverhalten der Deutschen anstellte. In einer konstatiert er einen Wandel des klassischen Wandermenschen vom „asketischen Marschierer“ früherer Zeiten zum „Wellness-Wanderer“, der sich mit überschaubaren Tageswanderungen in der Natur erholen möchte. Beide Typen streben aber wohl das Gefühl an, das der erfahrene Wanderer Heinrich Krug mit Worten anfassbar ausdrückt: „Schritt für Schritt fällt der Alltag ab.“

Das Wandern, „das hat mir schon immer Spaß gemacht“, erinnert sich der frühere Stetter und Wainer Bürgermeister und auch Bauingenieur an Jugendjahre, denen sich seine wanderreichste Zeit in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren anschloss. Vieles habe sich seither verändert, meint er mit etwas Wehmut – zum Beispiel die Sache mit der Gemeinschaft und der Schlichtheit.

Gemeinschaft wächst

Wandern war am intensivsten, wenn man, wie er, häufiger mit einer Gruppe länger als einen Tag unterwegs war. Da wächst und wirkt Gemeinschaft: auf dem Weg und abends in der Hütte. Das waren seine Urlaube. „Ich musste nicht weit weg fliegen.“ Aber früher war das auch noch anders, erzählt der 83-Jährige. Die Hütten waren sehr schlicht, es gab kaum fließend Wasser, kein Telefon und Handy-Empfang sowieso nicht. „Wenn du da unterwegs warst, dann warst du wirklich weit weg und unerreichbar.“ Solche Ausflüge hatten noch einen Effekt: „Es war uninteressant, wo jemand herkam oder was man sonst tat.“ Auf der Hütte waren alle gleich, wurde gemeinsam gesungen. Man hatte Zeit und lebte die Gemeinschaft. Das hat sich geändert, meint Heinrich Krug. Viele heutige Wanderer wollen abends keine Geselligkeit mehr, sondern ihre Ruhe. „Die Toleranz hat nachgelassen.“

Gleich geblieben ist seither aber doch, was den Wanderer Krug an der langsamen Bewegung durch die Landschaft so reizt. Wenn er am Wochenende auf Feld- oder Waldwegen, in der Alb oder den Alpen unterwegs war, dann ist zuhause geblieben, was ihn die Woche über belastet hat. Das war nicht wenig, erzählt Heinrich Krug. „Ich hab’ geschafft wie ein Aff’!“, lacht er in der Erinnerung. In Wanderschuhen setzte er sich den Rucksack auf, aber konnte die berufliche Last fallen lassen: „Wenn ich unterwegs war, dachte ich nur daran, wie ich von A nach B komme.“

Dafür muss man nicht einmal auf die Berge. Wer es einmal probiert hat, der weiß: Die Ruhe der Natur und die Sauerstoffdusche fürs Gehirn wirken schnell entspannend. Atem fließt mit Gedanken, Verkrampfungen lösen sich, weshalb Mediziner das Spazieren und Wandern auch gegen Depressionen empfehlen. „Wanderpapst“ Brämer bezeichnet das Wandern gar als „geradezu ideales Breitbandtonikum für die Vorbeugung und Therapie fast aller Zivilisationskrankheiten.“

Heinrich Krug fasst sein Gefühl ganz einfach zusammen: „Man kann wunderbar abschalten!“

