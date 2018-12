Von

Seit dem DFB-Pokalspiel zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und RB Leipzig am 13. August 2017 (0:5) vor 10460 Zuschauern in der Ostalb Arena in Aalen verbindet beide Vereine ein sehr freundschaftliches Verhältnis.

Schon lange haben die Verantwortlichen von RB Leipzig und dessen Fanclubs die Sportfreunde aufgrund der sehr herzlichen Gastfreundschaft zu einem Gegenbesuch in die Messestadt eingeladen. Die Terminfindung gestaltete sich aufgrund des parallelen Spielbetriebes allerdings schwierig, doch letztendlich konnte man vor ...