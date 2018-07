Schröder: Steinbrück wäre sehr guter SPD-Kanzlerkandidat

Berlin (dpa) - In die Debatte über den nächsten SPD- Kanzlerkandidaten hat sich jetzt auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder eingeschaltet. Er sieht in dem früheren Finanzminister Peer Steinbrück einen aussichtsreichen Bewerber, um die Sozialdemokraten in die Bundestagswahl 2013 zu führen. Steinbrück wäre ein sehr, sehr guter Kandidat, sagte Schröder der Nachrichtenagentur Bloomberg. Es sei jedoch Sache von Parteichef Sigmar Gabriel, den Bewerber vorzuschlagen, den er für richtig halte.