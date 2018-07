Schotten-Wetter macht Hobbyschotten Spaß

Wenn gestandene Männer karierte knielange Röcke tragen, sind wieder Ellwanger Highland-Games auf dem Wagnershof. Drei neue Wettkampf-Disziplinen haben nicht nur den anwesenden Teams Spaß gemacht.

Das Wetter war ideal – für schottische Verhältnisse. Zeitweise regnete es in Strömen und auch die Temperaturen waren selbst für einen Frühherbst alles andere als angenehm. Was unsereins höchstens in warmen Wollsöckchen, wasserdichten Schuhen und einer hüftlangen Jacke vor die Türe treibt, ist für einen anderen Menschenschlag scheinbar das Paradies schlechthin.

Einen gestandenen Hobbyschotten unserer Breitengrade kann nämlich nichts aufhalten. Und so macht er sich auf den Weg nach Ellwangen auf den Wagnershof, um sich auf den fünften schwäbischen Highland-Games mit Seinesgleichen zu messen. In karierten, knielangen Röcken, aus denen gestandene behaarte Männerbeine lugen, wartet er in geduldiger schwäbisch-schottischer Manier auf seinen Wettkampfeinsatz. Die ganz harten unter ihnen entledigen sich dann kurz vor ihrem Einsatz auch noch ihrer Oberbekleidung, um das gegnerische Team mit gekonntem Muskelspiel zu beeindrucken.

Drei neue Disziplinen haben sich die Organisatoren rund um ihre Hauptorganisatorin Gabi Kinsberger ausgedacht. Neben den schon bekannten Spielen wie Baumstammwerfen oder Tauziehen standen heuer auch das Speerschleudern oder der Farmers Walk, sprich Gewichte schleppen, auf dem Programm. Besonderer Höhepunkt aber war das Schafe-Werfen. Durch ein hochgehängtes kreisrundes Loch musste das Schaf geschleudert werden. Zur Beruhigung aller Tierschützer sei gesagt: Das Schaf war ein Stofftier, nur die Werfer waren aus Fleisch und Blut.

Moderator und Mitorganisator der Highland-Games, Gerald Marek, fielen spontan weitere Disziplinen ein. „Vielleicht könnten wir noch Schwimmwettbewerbe einführen oder gar einen Rafting-Kurs abstecken“, so Marek mit einem Seitenhieb auf das schlechte Wetter.

Den fünf Teams mit ihren 36 Teilnehmern ging jedenfalls der Spaß nicht verloren. „Aber das Wetter hätte doch noch ein wenig besser sein können. Dann wären sicher auch mehr Besucher gekommen. Aber eine Gaudi war es trotzdem“, resümierte einer der Teilnehmer und rieb sich die Gänsehaut auf seinen Oberarmen. (mab)