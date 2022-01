Schon wieder Schockanrufe in Lindau und Weißensberg

Der Lindauer Polizei wurden am Freitagmittag wieder fünf sogenannte Schockanrufe gemeldet. Zum Glück erkannten die Rentnerinnen und Rentner aus Lindau und Weißensberg den Betrugsversuch.

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, riefen zwischen 10.45 Uhr und 12.30 Uhr bislang Unbekannte bei fünf Frauen und Männern im Alter von 75 bis 88 Jahre an. Sie gaben sich bei den Rentnern als Enkel aus und erzählten ihnen die Geschichte vom schweren Autounfall. Angeblich hätten sie jemand angefahren und würden jetzt so schnell wie möglich Geld für eine Kaution benötigen.

Summen zwischen 15 000 und 46 000 Euro

Zum Glück erkannten die angerufenen Personen den Betrugsversuch und leisteten keine Zahlungen. Die geforderten Summen beliefen sich zwischen 15 000 und 46 000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass bei Verkehrsunfällen niemals Kautionen vorab verlangt werden. Es rufen auch keine Staatsanwälte oder Polizeibeamte an, um auf diese Weise an Geld zu gelangen. Bei solchen Anrufen wird geraten, keine weiteren Angaben zu den Lebensverhältnissen zu machen, aufzulegen und die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen.