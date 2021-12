Schon wieder Schockanruf und Gewinnversprechen: Hartnäckige Betrüger wollen Geld und Daten

Schockanruf und Gewinnversprechen: Wieder haben Telefonbetrüger versucht, ältere Menschen aus Bodolz und Weißensberg übers Ohr zu hauen. Bei einem 83-Jährigen waren sie besonders hartnäckig.

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, hatte ein 83-jähriger Mann bereits am 8. Dezember einen Anruf von einer unbekannten Person erhalten, die ihm verkündete, dass er 500 Euro gewonnen habe. Für nähere Informationen sollte er auf dem Telefon die Nummer eins drücken, was er nicht machte. Der Anruf kam über eine Bandansage. Einen Tag später bekam der 83-Jährige schon wieder einen dubiosen Anruf. Diesmal wollte ein angeblicher Verlag aus Frankfurt personenbezogene Daten von dem Rentner erfragen. Auch hier blieb der Rentner standhaft, gab keine Personalien an und legte auf.

Anrufer fordert 70 000 Euro

Am Montag teilte ein 62-Jähriger der Lindauer Polizei mit, dass er einen sogenannten Schockanruf bekommen hätte. Am Telefon war seine angebliche Tochter, die einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Fußgängerin überfahren habe. Das Gespräch wurde dann von einem angeblichen Polizeibeamten weitergeführt, der 70 000 Euro von dem Mann forderte. Falls er nicht so viel Geld hätte, würde er auch Schmuck und Gold annehmen. Der 62-Jährige erkannte den Betrugsversuch und legte auf.

Das rät die Polizei

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Angerufene auf keinen Fall personenbezogene Daten und Auskünfte über Barvermögen an Unbekannte am Telefon machen sollen. Weder Staatsanwalt noch Polizei rufen an und verlangen vorab Geldbeträge für zu erwartende Strafen oder Gebühren. In solchen Fällen rät die Polizei, wenn möglich, die Anrufernummer zu notieren und dann aufzulegen. Wer solch einen Anruf bekommt, sollte sich nicht auf ein Gespräch mit den Anrufern einzulassen. Für weitere Auskünfte stehen die Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West oder die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen zur Verfügung.