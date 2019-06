Schon wieder deutsche Meisterin

Der Mautesprung, also der Sprung vom Fahrradsattel auf den Lenker, gehört zu den anspruchsvolleren Übungen beim Kunstradfahren. Für die Friedrichsshafenerin Ceyda Altug war der Sprung bei den deutschen Schülermeisterschaften im Hallenradsport vielleicht sogar entscheidend. Sie meisterte ihn wie auch den Rest ihrer Kür fast fehlerfrei, sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Titel der deutschen Schülermeisterin – und stellte ganz nebenbei noch einen neuen offiziellen Weltrekord auf.

Die deutsche Meisterschaft im Kunst- und Einradfahren fand in Fronlach/Coburg statt. Schon am Freitagmorgen reisten vom RRMV die Sportlerinnen Ceyda Altug und die Sechser-Einradmannschaft, bestehend aus Laura Schwimmer, Chiara Bercea, Lena Käppler, Anika Eisele, Clara Rebholz und Leoni Grunewald, mit ihren Trainern an. Noch am Abend wurde ein letztes Training absolviert, da dies die einzige Möglichkeit ist, auf der Wettkampffläche den Hallenboden zu testen.

Nur 15 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland hatten sich bei den Kunstradschülerinnen U15 für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Auf dem ersten Platz war die Häflerin Ceyda Altug als Titelverteidigerin gesetzt. Ein Selbstläufer war die Titelverteidigung für Altug jedoch nicht. Mit einer super Leistung von 125,80 Punkte hatte Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried den Zweikampf um den Titel eröffnet, heißt es in einer Mitteilung. Jetzt wurde es für Ceyda Altug zur großen Herausforderung, ihren Titel zu verteidigen. Es war klar: Erlaubt sie sich einen groben Fehler, wäre ihr Traum geplatzt. Sie begann ihre Kür konzentriert. Schon die zweite Übung war der Mautesprung. Die Übung klappte, Altug war erleichtert. Danach spulte sie ihr Programm fast fehlerfrei ab. Am Ende der Kür waren 130,43 Punkte auf der Anzeigetafel zu sehen. Doch Ceyda Altug musste trotz des Beifalls noch gespannt warten bis dieses Ergebnis mit dem ersten Platz bestätigt wurde.

Danach folgte die große Freude bei Sportlerin und Trainer. Ceyda Altug ist nicht nur alte und neue deutsche Meisterin. Mit den 130,43 ausgefahrenen Punkten stellte sie auch den neuen offiziellen Weltrekord auf.

Am Sonntagmorgen fand dann die Disziplin der Sechser-Einrad-Schülerinnen statt. Die sechs Mädchen hatten sich im Vorfeld qualifiziert und einen der limitierten zwölf Startplätze erreicht. Das Teilnehmerfeld war stark besetzt: Die besten sechs Teams aus Deutschland trennten nur zehn Punkte. Die Tagesform war somit entscheidend.

Mit 132,30 aufgestellten Punkten hatten die Mädels die zweithöchste Punktzahl überhaupt eingereicht und gingen somit als vorletzte Mannschaft an den Start. Ihre Kür begannen sie ruhig und sicher. Auch schwierige Übungen meisterten sie zunächst ohne größere Probleme. Trotz einer tollen Kür schlichen sich einige Unsicherheiten und ein Sturz ein. Am Ende ihrer fünfminütigen Kür standen 84,17 Punkte auf der Anzeigetafel, was zu diesem Zeitpunkt Platz drei bedeutete.

Die Mannschaft aus Mörfelden war der letzte Starter in dieser Disziplin. Ihnen gelang eine etwas bessere Kür und so ging der vierte Platz an die Häfler Mannschaft. Zum Siegertreppchen fehlten nur 1,2 Punkte. Deutscher Meister wurde die Mannschaft aus Aach.