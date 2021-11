Schon seit zehn Jahren sind Ausbildungsbotschafter aktiv

Ausbildungsbotschafter gehen in die Schulen in den Landkreisen im Gebiet der Handwerkskammer Ulm und berichten gleichaltrigen Schülerinnen von ihren Handwerksberufen und Erfahrungen mit einer dualen Ausbildung, teilt die Handwerkskammer Ulm mit. Das ist das Ziel der Landesinitiative Ausbildungsbotschafter seit nunmehr zehn Jahren. Die Handwerkskammer Ulm koordiniere die Schulbesuche der Lehrlinge und bereite die jungen Auszubildenden auf die Gespräche in den Schulklassen vor.

Die Ausbildungsbotschafter seien zuletzt pandemie-bedingt digital im Einsatz gewesen. Ausbildungsbotschafter seien Auszubildende des zweiten und dritten Lehrjahres, die in allgemeinbildenden Schulen ihre Berufe vorstellen. Sie geben dort den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die verschiedenen handwerklichen Berufe und Karrierewege. Die Einsätze der im gesamten Kammergebiet aktuell 149 aktiven Ausbildungsbotschafter würden von der Handwerkskammer Ulm in Abstimmung mit den Schulen und Betrieben geplant und gesteuert. Zwischen Ostalb und Bodensee seien derzeit insgesamt mehr als 80 Handwerksbetriebe engagiert. Deren Auszubildende berichten bei den Schulbesuchen von ihren Erfahrungen, beantworten die Fragen der Schüler und Lehrer und geben den Jugendlichen ganz persönliche Tipps für den Berufseinstieg in einem Handwerksbetrieb. Über die Initiative gewähren auch Senior-Botschafter – also Gesellen, Meister oder Betriebsinhaber – einen Blick hinter die Kulissen. Sie zeigen beispielsweise auf Elternabenden die Karrieremöglichkeiten einer beruflichen Ausbildung auf, erzählen aus ihrem Berufsalltag und stehen Eltern und LehrerInnen Rede und Antwort. Gefördert wird die Initiative Ausbildungsbotschafter vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau.

Interessierten Schülerinnen und Schülern werden von der Handwerkskammer Ulm Praktika in Betrieben vermittelt. Dort können die Jugendlichen in einen Handwerksberuf reinschnuppern und ausprobieren, welcher Beruf am besten zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt.

Derzeit sind im Gebiet der Handwerkskammer Ulm von der Ostalb bis zum Bodensee noch fast 500 Ausbildungsplätze unbesetzt. Davon befinden sich 44 im Bodenseekreis und 153 im Landkreis Ravensburg. Bewerbungen sind auch jetzt noch jederzeit möglich.

Die Handwerkskammer Ulm nimmt Anmeldungen von aktiven Handwerksbetrieben und Azubis, die motiviert sind und Spaß daran haben, Gleichaltrigen einen Einblick in ihren Berufsalltag zu geben, an. Bei Fragen rund um das Thema Ausbildungsbotschafter hilft Karin Schäfer von der Handwerkskammer Ulm weiter (Telefon: 0731 / 14256250, E-Mail: k.schaefer@hwk-ulm.de).