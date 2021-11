Zu einem Kaminbrand musste die Schomburger Feuerwehr am Freitag gegen 20.30 Uhr mit 16 Feuerwehrleuten in den Alpenweg ausrücken. Ursache des Brandes war vermutlich ein abgebrochenes Teil des Kaminrohres, so dass die Hitze des Ofens direkt in die Dämmung der Holzdecke gelangte, wie die Polizei meldet. Weder die Feuerwehr noch der ebenfalls informierte Kaminfeger konnten demnach eine vorläufige Schätzung des Sachschadens abgeben. Verletzt wurde niemand.