Schoko-Frösche und Vogelgezwitscher erfreuen Gäste aus Fernost

Einen herzlichen Empfang hat die Stadt Laupheim dem gemischten japanischen Chor Coro Harmonia Inuyama am Samstagmorgen im Rathaus bereitet. Als Dank präsentierten die 35 Sängerinnen und Sänger auf der Freitreppe vor dem Rathaus den Marktbesuchern ein japanisches Volkslied.

Zuvor waren die Gäste von Josef Schoch, Dezernent für Bildung, Betreuung und Soziales, in Vertretung von Oberbürgermeister Gerold Rechle im Rathaussaal begrüßt worden. Schoch stellte Laupheim als „Weltstadt mit schwäbischem Herzen“ vor; eine Stadt, in der inter-national tätige Firmen ansässig seien und in 200 Vereinen ein starker Sinn für das gesellschaftliche Miteinander herrsche. Die Besucher aus Japan bekamen eine Laupheimer Stadtfahne überreicht und Schokoladenfrösche als heimische Maskottchen. Anschließend trugen sich die Gäste ins Goldene Buch ein.

In seiner Dankesrede unterstrich der Chorleiter und Tenorsolist Masatake Yamada den völkerverbindenden Charakter der Musik, der es möglich mache, überall gehört und verstanden zu werden. Die Deutsch-Japanerin Meseta Rommel, die seit 14 Jahren in Laupheim lebt, ermöglichte die sprachliche Verständigung und hatte die Organisation des Deutschland-Aufenthalts und des gemeinsamen Chorauftritts mit dem Laupheimer Singkreis in der katholischen Kirche Sankt Oswald in Achstetten vorbereitet und organisiert.

Nach ihrem ersten Eindruck von Laupheim befragt, antworteten die japanischen Gäste, die aus Inuyama im Großraum der Millionenstadt Nagoya kommen: „dass wir mit Vogelgezwitscher aufgewacht sind“.