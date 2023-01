Schock für Landwirt am Neujahrsmorgen - Drei Kälber sterben nach Silvesternacht

Als "eine Stunde Vollgas", beschreibt Landwirt Jürgen Stegmaier, was sich in der Silvesternacht in der Gemeinde Erdmannhausen abgespielt hat. Dadurch, dass viel mehr Böller als in den vergangenen Jahren abgefeuert wurden, seien die Tiere in seinem Stall in Panik geraten. Drei Kälber zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass Stegmaier sie am Neujahrsmorgen von ihrem Leiden erlösen musste.

Der Vorfall hat inzwischen auch den Bürgermeister der Gemeinde auf den Plan gerufen. Im Video spricht er darüber, welche Konsequenzen das exzessive Böllern nun haben könnte.