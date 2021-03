Schnelltests stehen ab Donnerstag in der Spaichinger Stadthalle bereit

Spaichingen (pm) - Wie berichtet, bietet die Stadt Spaichingen kostenlose Corona-Schnelltests für bestimmte Personengruppen. Das Angebot richtet sich an Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Aldingen, Balgheim, Böttingen, Denkingen, Dürbheim, Frittlingen, Hausen o.V., Mahlstetten und Spaichingen.

Folgende Personengruppen, die bislang keinen Testanspruch im Rahmen der Corona-Testverordnung des Landes hatten und keine Corona-Symptome haben, können vorerst bis zum 31. März durchdie Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes in der Stadthalle getestet werden: in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Personen (z.B. pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren; Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht; Personen, die ein hohes Expositionsrisiko haben (z.B. mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte, Personen im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamte/-innen, Gerichtsvollzieher/-innen, Beschäftigte in Justizvollzugsanstalten, im ÖPNV, in kundenintensiven Bereichen der Verwaltung, in Flüchtlingsunterkünften); Schülerinnen, Schüler und Eltern; Wahlhelfende.

Der Test ist kostenfrei, solange der Vorrat an Testkits ausreicht. Es dürfen nur symptomfreie Personen getestet werden! Zum Test muss eine FFP2 Maske getragen werden. Termine auf: https://www.drk-spaichingen.de/ueber-uns/aktuelles/presse-service/corona-schnelltests.html. Der Test wird im März immer montags und donnerstags in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in der Stadthalle Spaichingen, Sallancher Straße 2 durchgeführt. Die getesteten Personen erhalten eine Bescheinigung über den durchgeführten Schnelltest.