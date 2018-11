Schnelles Internet kommt in Vorsee nur langsam voran

Das schnelle Internet im ländlichen Raum – auch der kleine Wolpertswender Teilort Vorsee hat damit seine Probleme. Etwa 30 Prozent der Haushalte bekommen es nicht, obwohl ein Glasfaserkabel von Wolpertswende verlegt wurde. In Sachen Grunderwerb für den Ausbau der Bundesstraße 32 von der Abzweigung Vorsee bis Altshausen tut sich gar nichts. Weil den meisten Grundstückseigentümern die angebotenen Preise zu gering sind, wollen sie vor Gericht gehen.

Einmal im Jahr trifft sich die Vorseer Martinsgemeinde, wie jetzt wieder, im Gasthaus Hirsch. Die Anwältin Sylvia Fürst, Sprecherin des Ausschusses und damit des Orts, konnte dabei wie immer den Bürgermeister Daniel Steiner begrüßen, der einen ausführlichen Rechenschaftsbericht erstattete. Die Einwohner-Statistik zeigt, dass Vorsee nur noch von 136 Menschen bewohnt ist, vier weniger als 2017.

Was Vorsee betrifft, so konzentrierte sich Daniel Steiner vor allem auf die B 32 und das Thema schnelles Internet. Im nächsten Jahr soll der Streckenabschnitt der B 32 nach Altshausen fertiggestellt sein. Dank des Instruments der vorläufigen Besitzeinweisung wird gebaut. Doch von den 28 Grundstückseigentümern auf beiden Markungen hat sich nur etwa ein halbes Dutzend mit den vom Regierungspräsidium (RP) festgesetzten Quadratmeter-Preisen (2,80 Euro für Wiesen, 3,60 Euro für Ackerland) einverstanden erklärt, teilte Ferdi Knamm, einer der Sprecher der Grundstückseigentümer, auf SZ-Anfrage mit. Die übrigen werden wohl gerichtlich gegen das RP vorgehen. Sie haben auch beim Landtag eine Petition eingereicht. An der Abfahrt nach Vorsee soll eine Bushaltestelle eingerichtet werden – mit Beleuchtung, wie sie auch in der Unterführung vorgesehen ist. Das schnelle Internet in Vorsee funktioniert nach Einschätzung Steiners „einigermaßen“. Wie zu erfahren war, sind aber etwa 30 Prozent der Haushalte noch nicht angeschlossen. Das von Wolpertswende nach Vorsee verlegte Glasfaserkabel ende in Vorsee in einem Verteilerkasten der Telekom.

Doch dabei sei nicht geprüft worden, wie viele Vorseer da angeschlossen sind. Die Gemeinde, so Steiner später in der Diskussion, habe die Daten der Telekom nicht vorgelegt bekommen. Der Bürgermeister kritisierte: „Wir haben in Deutschland keine klare Strategie für den Glasfaserausbau. Wir haben einen Flickenteppich aus Kupferrohren und Glasfaserleitungen.“ Dabei habe die Gemeinde für den Glasfaserausbau „richtig Geld in die Hand genommen“. Man arbeite aber an einer Gesamtlösung für Vorsee.