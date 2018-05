Schnelles Internet kommt 2019

Rund zehn Kilometer Strom- und Glasfaserleitungen werden derzeit in der Gemeinde Aitrach in den Boden verlegt. Im Laufe des Jahres 2019 soll das schnelle Internet dann auch in Mooshausen sowie in den Gewerbegebieten Ferthofen und An der Chaussee verfügbar sein.

Vertreter der Gemeinde, der Firmen Wiedenmann (Leutkirch) und Fackler (Aitrach) sowie der EnBW-Töchter NetzeBW als Stromversorger und NetCom als Internetanbieter stellten am Freitagmittag das Projekt vor.

Derzeit sei zwar der Kernort Aitrach „gar nicht schlecht“ versorgt, aber je weiter man an die Randgebiete komme, desto schlechter wird die Verbindung, so Bürgermeister Thomas Kellenberger zur derzeitigen Situation. „Da kommt nur noch wenig an“, was vor allem natürlich für die großen Betriebe in den Gewerbegebieten ein großes Problem ist.

Dass die Netze BW nun gerade die Freileitungen durch Erdleitungen ersetzt, war für die Gemeinde ein Glücksfall, so Kellenberger. So können nun die Glasfaserleitungen gleich mitverlegt werden. „Nur so ist es für uns wirtschaftlich, Glasfaser bis Mooshausen zu bekommen.“

Fast 1,2 Millionen Euro (und damit 230 000 Euro mehr als ursprünglich geplant) kostet die Breitbandversorgung trotzdem. 690 000 Euro wird über Landesförderung finanziert, sodass die Gemeinde selbst 480 000 Euro tragen muss.

Bis zum Spätsommer sollen die Kabel verlegt sein. Ende September findet eine Kick-off-Veranstaltung zur Information der Bürger statt. Im Laufe des Jahres 2019 soll das schnelle Internet dann auch tatsächlich verfügbar sein. Dann gebe es auch weitere Informationsveranstaltungen und Vor-Ort-Sprechstunden, kündigte Jürgen Prestel vom NetCom-Vertrieb an. Mit genauen Terminangaben halten sich die Verantwortlichen der NetCom bedeckt.

Die Unternehmen (und Neubaugebiete) erhalten den Glasfaseranschluss ans Haus. Privathaushalte werden ab der Verteilerstation mit Kupferkabel versorgt.

Mit dem Verlegen einer neuen 20 000-Volt-Stromleitung komme die NetzeBW dem erhöhten Leistungsbedarf nach, sagten Bauleiter Manfred Steigmiller und EnBW-Kommunalberater Alexander Schuch. Der erhöhte Bedarf lasse sich unter anderem auf die Industriebetriebe und auf die Fotovoltaikanlagen zurückführen. Rund eine Million Euro investiert das Unternehmen in die Maßnahme.

Verlegt werden die Kabel in einer Tiefe von etwa einem Meter auf offener Strecke mit einem Kabelpflug, der in einem Schritt die Erde auf einer Breite von etwa 50 Zentimetern aufreißt, das Kabel hineinlegt und dann den Graben wieder zuschüttet. Diese zeitsparende und landschaftsschonende Arbeitsweise ist allerdings nur auf einer Länge von weniger als einem der zehn Kilometer möglich.

Ansonsten wird „normal“ im offenen Straßenbau gearbeitet. Mit einer zweiten Ausnahme: Die Strecke kreuzt einmal den Illerkanal und einmal die Aitrach. Dort wird im aufwendigen Spülbohrverfahren gearbeitet, um die Wasserläufe zu unterqueren.

Kellenberger hob beim Gespräch die Bereitschaft der Eigentümer hervor, ihre Grundstücke für die Arbeiten zur Verfügung zu stellen, „obwohl das für die Landwirte natürlich eine Belastung ist“.