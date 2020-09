Schnelles Internet für alle Haushalte

Wilhelmsdorf – Mit einem Kostenaufwand von 10,4 Millionen Euro sollen bis 2025 sämtliche Haushalte in der Flächengemeinde Wilhelmsdorf mit schnellen Glasfaserverbindungen versorgt werden. Die Gemeinde profitiert dabei von einem umfassenden Förderangebot von Bund und Land. Der Anteil der Gemeinde an den Gesamtkosten wird Stand Heute auf 680 000 Euro geschätzt. Das Geld soll in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 bereitgestellt werden. Der Beschluss des Gemeinderats für dieses ehrgeizige Projekt wurde einstimmig gefasst.

„Wir wollen heute gerne den Startschuss für den umfassenden Breitbandausbau in Wilhelmsdorf geben“, führte Bürgermeisterin Sandra Flucht in das Thema ein. Wenn sich die Unternehmen auf dem freien Markt in Sachen Angebote zum Anschluss an ein leistungsfähiges Glasfasernetz nicht bewegen, dann müssten die Kommunen einspringen. Erleichtert wurde trotz beengter Finanzlage der Gemeinde der Beschluss durch die Tatsache, dass über 90 Prozent der Kosten durch Fördermittel vom Bund mit ergänzender Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg kommen sollen. Der Zweckverband Breitbandversorgung wurde mit der Beantragung der Fördermittel beauftragt.

Glasfaser auch für jeden Hof

Die Konzeption für den Ausbau des Glasfasernetzes erarbeitete das Planungsbüro MRK Media AG mit Sitz in München. Die erhobenen Daten präsentierte Projektleiterin Mareike Hoffmann gemeinsam mit Diana Deppe, stellvertretende Geschäftsführerin des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg. Mit umfassenden Daten gespickt erhielten die Räte eine Vorlage, durch die ihnen die Entscheidung für eine geplante hundertprozentige Versorgung aller Haushalte im Gemeindegebiet mit Glasfaseranschlüssen erleichtert wurde. Das bedeutet, dass auch die weit entferntesten Einzelgehöfte und Hausstellen das Angebot erhalten sollen, sich an das schnelle Glasfasernetz anzuschließen.

1900 Anschlusspunkte in der Gemeinde

Wie ehrgeizig das Projekt ist, zeigen einige Zahlen. So müssen 76,8 Kilometer Leitungen im Tiefbau verlegt werden. Davon müssen 23,1 Kilometer Straßen und versiegelte Flächen aufgerissen und wieder verschlossen werden. Fast 54 Kilometer führen durch freies Gelände. 22,6 Kilometer können im sogenannten Pflugverfahren schonend erschlossen werden. Insgesamt werden im Endausbau 424 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Dazu kommen Leerrohre für künftige Entwicklungen in der digitalen Welt. Insgesamt werden laut Planung ab 2025 über 1900 Anschlusspunkte zur Verfügung stehen. Die Gesamtkosten von 10,4 Millionen Euro für die Herstellung des Netzes beinhalten die Baukosten für Tiefbau, Leerrohre, Glasfaserkabel und die aktive Technik für den Betrieb. Damit können derzeit noch 900 weiße Flecken ohne Anschlussmöglichkeit versorgt werden. Im Ausbauszenario sind sämtliche Schulen und Gewerbegebiete modern versorgt. Allein für den Tiefbau werden 8,4 Millionen Euro veranschlagt.

Wilhelmsdorf auf dem Weg zur „Smart City“

In einem weiteren Schritt wird nach der Sommerpause mit der Erarbeitung eines Konzepts unter der Überschrift „Smart City“ begonnen. Geplant ist eine Gesprächsrunde, in der die Gemeinde zusammen mit dem jeweiligen Planungsbüro und dem Zweckverband ermittelt, welche Kernthemen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung in der Zukunft als wichtig erachtet werden. Wörtlich heißt es dazu in der Vorlage der Verwaltung: „Auch wenn der Zweckverband die nächsten Jahre dieses Smart City-Konzept von den Kapazitäten her noch nicht umsetzen kann, sollen den Räten Ideen für die Zeit nach oder neben dem reinen Breitbandausbau zur Hand gegeben werden.“