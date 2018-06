Schneider siegt im Becken

Beim 36. Achalm-Cup in Reutlingen haben knapp 700 Schwimmer um Medaillen und Bestzeiten im 50-Meter-Becken des Wellenfreibades Markwasen gekämpft. Mit dabei waren auch Schwimmer des 1. SC Ravensburg und des SSV Weingarten. Fabian Schneider vom SCR war mal wieder einer der Schnellsten.

Schneider (Jahrgang 1998), der Ende Juli bei den deutschen Meisterschaften der Junioren starten wird, gewann gegen die starke Konkurrenz Gold über 50 Meter Freistil (24,15 Sekunden) und über 50 Meter Schmetterling (25,84). Im Finale über 100 Meter Freistil wurde er Dritter (54,28). Etwas überraschend wurde der junge Ravensburger David Wieland (2001) im Finale über 100 Meter Schmetterling Zweiter (59,76). Anika Brinkmann (2002) wurde im offenen Finale über 100 Meter Rücken mit Bestzeit von 1:10,60 Minuten Dritte.

Erfolgreichster Medaillensammler des SCR war Luca Vogt (2001). Sechs Bestzeiten schaffte Vogt, er stand achtmal auf dem Podest, wobei sein Sieg über 200 Meter Rücken in 2:17,54 Minuten besonders stark war. Brinkmann holte noch sieben Jahrgangsmedaillen, Wieland fünf. Über 50 Meter Schmetterling siegte er in 26,78 Sekunden vor Vogt und Julian Jundt (2001). Wieland brachte es wie David Michel (2006) auf sechs Bestzeiten. Michel gewann fünf Medaillen, er siegte über 50 Meter Freistil in 29,71 Sekunden. Aileen Jehle (2006) gewann den Mehrkampf über die 100-Meter-Strecken, über 100 Meter Rücken erreichte sie das Juniorenfinale. Nina Sachs (2005) gewann die 50 Meter Freistil. Sie wurde über 100 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling im Nachwuchsfinale jeweils Vierte. Rick Zepik (2002) wurde Zweiter über 100 und 200 Meter Brust. Marlene Weber (2006) siegte über 50 Meter Rücken und qualifizierte sich dreimal für die Landesmeisterschaft. Weitere Medaillen gingen an David Utte (2008), Leonie Ruppert (2009), Florentine Beck (2001) und Maximilian Kubalek (2005). Die Normen für die württembergische Meisterschaft unterbot Florian Sessler (2007) zweimal.

Erfolgreich war auch Weingartens Emma Müller (2006). Sie holte Gold über 50 Meter Brust und Schmetterling sowie 100 Meter Schmetterling. Zweite wurde sie über 200 Meter Lagen und 200 sowie 100 Meter Brust. Marlene Neumann (2003) und Alexandra Jung (2002) holten jeweils zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Inga Hämmerle (1994) wurde Zweite über 200 Meter Brust und Dritte über 400 Meter Freistil. Jana Eiberle (2009) gewann Silber über 100 Meter Brust. Bronzemedaillen holten Paul-Lukas Hagen (2009, 200 m Brust) und Franziska Pfleghar (2006, 50 m Schmetterling).