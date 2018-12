Schneider schwimmt zu zwei deutschen Meistertiteln

Fabian Schneider wird immer mehr zum sportlichen Aushängeschild des 1. SC Ravensburg. Der 20-jährige Schwimmen setzte sich bei der Internationalen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften (DKM) in Berlin bei den Junioren sowohl über seine Paradestrecke 50 Meter Freistil als auch über 50 Meter Schmetterling durch und kam mit zwei weiteren Goldmedaillen nach Hause zurück.

Schneider hatte sich über vier Strecke für den Höhepunkt der Kurzbahnsaison in der Schwimm- und Sprunghalle des Eurosportpark in Berlin qualifiziert. Schon zum Auftakt hatte sich Schneider in Topform gezeigt. Über 100 Meter Freistil blieb er in den Vorläufen mit 49,99 Sekunden unter der 50-Sekunden-Marke, verbesserte seine persönliche Bestmarke um mehr als eine Sekunde und belegte überraschend Platz sechs bei den Junioren. Den Finallauf am Abend meldete sein Trainer Magnus Tulburean jedoch ab, um Kräfte für die 50 Meter Schmetterling zu sammeln. Schneider sprintete in den Vorläufen in einem engen Rennen mit einem Wimpernschlag Vorsprung in persönlicher Bestzeit von 24,32 Sekunden bei den Junioren zum Sieg vor Alexander Bauch von der SG Frankfurt, der nur zwei Hundertstelsekunden nach ihm anschlug. Dritter wurde Manuel Genster von der SG Oberland Penzberg. Als Zehntschnellster hatte sich Schneider für das B-Finale qualifiziert. Hier steigerte sich der Ravensburger erneut. Er schlug nach 24,20 Sekunden an und belegte Rang 13.

Platz fünf in der Gesamtwertung

Am Samstag ging es für den amtierenden deutschen Juniorenmeister auf der Langbahn über seine Spezialstrecke, die 50 Meter Freistil. Gemeldet war Schneider mit einer Zeit von 22,56 Sekunden. Schneider erwischte einen guten Start und schwamm in der Juniorenwertung ungefährdet in 22,05 Sekunden zum Sieg. Hinter ihm kamen Alexander Littke vom Berliner TSC mit 22,25 Sekunden und Joshua Salchow von der SV Nikar Heidelberg mit 22,78 Sekunden auf die Plätze zwei und drei. Als Drittschnellster der Gesamtwertung hatte sich Schneider fürs offene Finale qualifiziert. Schneider hatte noch immer Kräfte und steigerte sich nach seinem zweiten Titelgewinn erneut etwas. In 22,03 Sekunden sicherte sich der SCR-Schwimmer Rang fünf in der offenen Wertung. Platz drei – Tim-Thorben Suck vom Potsdamer SV – war nur 0,2 Sekunden entfernt. Deutscher Meister wurde der 29-jährige Christoph Fildebrandt (SSG Saar Max Ritter, 21,76 Sekunden) vor Artem Selin (Nübad-Flipper, 21,95).

Am Sonntag startete Schneider zum Abschluss noch über die 100 Meter Schmetterling. Auch hier unterbot er seine Meldezeit von 57,23 Sekunden noch einmal deutlich. In 55,69 Sekunden belegte er den fünften Platz bei den Junioren.