Schneetourengruppe löst kleine Lawine aus - Frau wird von Begleitern befreit

Drei Schneetourengeher haben am Samstag in Gargellen in eine kleinere Lawine ausgelöst. Gegen 10 Uhr stieg die Tourengruppe in Richtung Gafierjöchli auf, wie die Polizei Vorarlberg mitteilt.

In einem bis zu 40 Grad steilen Nordosthang auf 2.335 Meter Höhe löste die Tourengruppe ein Schneebrett aus, welches eine 49-jährige Frau, die als Letzte der Gruppe aufstieg, mitriss und bis auf den Kopf verschüttete. Ihre beiden Begleiter, welche nicht mitgerissen wurden, konnten die Frau nach kurzer Oberflächensuche orten und unverletzt bergen. Die Tourengruppe fuhr anschließend selbständig ins Tal ab.