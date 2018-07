Schnee legt Stromversorgung und Zugverbindungen lahm

Ravensburg – Schnee Ende November ist eigentlich das Normalste auf der Welt. Dennoch verhinderte der Wintereinbruch vom Montag bei Sommerreifen-Fahrern ein Fortkommen, holte die Räumdiensten auf die Straße, sorgte bei Polizei und Feuerwehr für pausenlosen Einsatz und hatte, weil Bäume auf Leitungen und Gleise gestürzt waren, Stromausfall und Behinderungen im Bahnverkehr zur Folge.

Von unserer RedakteurinAdelinde Schwegler

Aulendorf war zur Hauptverkehrszeit am Morgen quasi von der Welt abgeschnitten zumindest auf dem Schienenweg. Auf der Südbahn lief zwischen 5.30 und 8.25 Uhr bis Mochenwangen gar nichts. Der Weg in Richtung Sigmaringen war wegen zwischen Altshausen und Bad Saulgau von 6.20 bis 12.30 Uhr blockiert. Am längsten aber lag der Schienenverkehr auf der Strecke Aulendorf-Kißlegg lahm; dort verkehrte der erste Zug gestern erst wieder um 14 Uhr. Die Fahrgäste mussten auf diesen Strecken auf Busse umsteigen. Diesen so genannten Schienenersatzverkehr gab es auch am Montagabend zwischen Friedrichshafen und Meckenbeuren. Auf der Bodenseequerspange Überlingen-Markdorf, so Bahnpressesprecher Roland Kortz, konnten die Züge nur auf Sicht fahren, was letztlich verspätetes Ankommen bedeutete.

Umgestürzte Bäume und durch den Schneedruck herabhängende Äste hatten zu diesen Verkehrsbehinderungen geführt. Mehr als 120 Schadensmeldungen aus dem gesamten Kreisgebiet waren zwischen Montagabend um 18.18 uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Feuerwehrmänner und Forstarbeiter hatten alle Hände voll zu tun, um die Hindernisse auf Straßen und Wegen wegzuräumen. Kein Durchkommen gab es zweitweise im Lauratal zwischen Weingarten und Schlier. Bei Bad Waldsee mussten die L 275 in Richtung Bad Schussenried und die K 7941 von Feuerwehr und Straßenmeisterei freigeräumt werden. Im Allgäu waren laut Polizei neben kleineren Verbindungen die K 8025 zwischen Neumühle und Ratzenried, die Landesstraße 320 zwischen Ratzenried und Wangen, die L 333von Primisweiler nach Pflegelberg, die Landesstraßen von Herfatz nach Leupolz und von Neuravensburg nach Roggenzell die ganze Nacht über gesperrt.. Nichts ging mehr von Karsee nach Vogt, von Neuravensburg nach Achberg und auf der B 32 zwischen Rotheidlen und Grünkraut.

Abgezeichnet hat sich das Verkehrschaos schon am frühen Abend, als auf der Kalksteige bei Vogt ein Lastzug quer stand. Vor allem Fahrzeuge, die mit Sommerreifen unterwegs waren, hatten bald keine Chance mehr. Dabei seien sie mit allem, was an Räum- und Streufahrzeugen zur Verfügung stand, unterwegs gewesen: „Es war unser erster wirklich großer Einsatz in diesem Winter“, sagt Berthold Moll vom Straßenbauamt des Kreises. Feierabend, das war ein Fremdwort für seine Männer gestern.

21 Unfälle im Kreisgebiet

Ein schwerer Unfall auf der L 320 bei Argenbühl war am Montag um 12.30 Uhr der erste einer Reihe Winterunfällen, welche die Polizei an diesem Tag aufzunehmen hatte. Ein 35-Jähriger war dort mit seinem sommerbereiften Lastwagen ins Schleudern geraten und gegen ein anderes Fahrzeug geprallt, die Bilanz: zwei Verletzte, 20 000 Euro Schaden. In Bad Wurzach hat sich eine Stunde später eine 17-jährige Rollerfahrerin beim Sturz auf glatter Straße leicht verletzt. Und Verletzungen erlitt auch eine 19-Jährige, die zwischen Wilhelmsdorf und Riedhausen mit ihrem Auto gegen einen Baum schleuderte. Auf der Kalksteige in Richtung Vogt musste die Lenkerin eines Rettungswagens wegen Gegenverkehrs ein Überholmanöver abbrechen; beim Bremsen schlitterte der Sanka gegen einen wegen des Einsatzfahrzeuges anhaltenden Toyota. Dessen Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, der Blechschaden beläuft sich auf insgesamt 9000 Euro. Im Waldgebiet vor Ravensburg-Kögel war ein Lkw-Fahrer für die winterlichen Straßenverhältnisse zu flott unterwegs, weshalb er gegen eine Fichte schleuderte (Sachschaden 20 000 Euro). Insgesamt registrierte die Polizei 21 Unfälle, mit einem Gesamtsachschaden von rund 70 000 Euro. Im benachbarten Bodenseekreis war es zu 15 Unfällen gekommen.

Hochbetrieb gestern auch bei der Energieversorgung Baden-Württemberg. Hier liefen ab Montagabend die Telefondrähte heiß, weil es im Deggenhausertal, in Wangen-Deuchelried, Vogt, Bodnegg, Waldburg, Grünkraut, Isny-Beuren, Wolfegg, Bergatreute, Karsee, in verschiedenen Leutkircher Ortschaften und Teilen Argenbühls, in Ravensburg-Oberzell und in Hergensweiler bei Lindau zu Unterbrechungen in der Elektrizitätsversorgung gekommen war. Der nasse Schnee habe Leitungen durchgedrückt und Isolatoren beschädigt, teils hätten auch umgestürzte Bäume oder herabfallende Äste die Stromversorgung lahmgelegt, sagt Margit Alt von der EnBW-Pressestelle in Biberach. Der Großteil der Schäden sei allerdings im Laufe des gestrigen Tages behoben worden. Die so genannten 20-KV-Leitungen, also die Verbindungen von Ort zu Ort, stehen bereits. Einzelne noch nicht funktionierende Stromanschlüsse in Ortschaften und Städten (0,4-KV-Leitungen) sollen spätestens heute Mittag wieder in Betrieb sein, so Margit Alt.

Laut Kreis-Forstamtsleiter Robert Bosch hat der nasse Schnee der vergangenen Tage zwar Schädenverursacht, wie sie bei jedem Wintereinbruch vorkommen können. „Dramatisch ist das nicht“. Außergewöhnlich war der Wintereinbruch dennoch. Denn die heftigsten Niederschläge gab es laut Wetterexperte Roland Roth nicht im Allgäu, sondern mit 44 Liter pro Quadratmeter im Schussental in Weingarten, während in Kißlegg die Niederschlagsmenge19 und in Bad Wurzach lediglich vier Liter betrug. Weil im Schussental der Schnee nass niederging und deshalb bald wegtaute, blieb im nahen Berg-Kleintobel die weiße Pracht doch 16 Zentimeter dick liegen. Und im Wintersportort Isny durfte man sich über eine lockere 21-Zentimeter-Schneedecke freuen.