Wintercomeback in den Alpen - Fällt auch ein bisschen weiße Pracht für uns ab?

Der Schnee lässt im Januar in mittleren und niederen Lagen bislang noch auf sich warten und hat damit schon so manchen Wintersportler zur Verzweiflung getrieben. Damit könnte ab Sonntag aber Schluss sein.

Wie die Wetterwarte Süd berichtet, erwarten die Menschen aus Oberschwaben zum Start ins Wochenende zunächst kräftige Regenschauer, die am Abend auf den höchsten Erhebungen der Alb und Adelegg schon als Schneeregen herunterkommen könnten. Hinzu kommt ein starker böiger bis stürmischer Südwestwind.

Während der Samstag dann weitestgehend trocken und mild verläuft, wird es in der Nacht vermehrt zu Regen kommen, der am Sonntag schließlich zunächst auf der Alb und im Allgäu bis in tiefere Lagen in Schnee übergehen kann. Die Temperaturen fallen dadurch in der Früh auf bis zu 2 Grad, nachmittags auf bis zu minus 1 Grad.

In den Bergen sind 5 bis 10, im Allgäu stellenweise vielleicht sogar 15 Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sich in seiner Vorhersage zum Wochenende vor allem mit den Alpen und dem Allgäu befasst. „Bis zum Mittwoch könnten sich im Alpenvorland 5 bis 10, stellenweise vielleicht sogar 15 Zentimeter Neuschnee einstellen. Und im Bergland sind auch durchaus in Summe 20 bis 30 Zentimeter zu erwarten, im Allgäu punktuell gar bis zu 30 Zentimeter“, sagte ein Meteorologe des DWD am Freitag.

Schnee bis ins Flachland laut DWD möglich

„Aktuell haben wir noch sehr milde Meeresluft, aber der folgt von Westen her eine Kaltfront“, schilderte der Fachmann. Diese mache sich im Flachland zwar kaum bemerkbar, sorge aber dafür, dass in den Alpen die Schneefallgrenze auf bis zu 800 Meter sinken werde. Auch wenn dann dort schon einige Flocken fallen – „mit Winter hat das eigentlich noch nichts zu tun“.

Speziell sonntags könnte sich eine dünne Schneedecke bilden. „In den Bergen sind 5 bis 10, im Allgäu stellenweise vielleicht sogar 15 Zentimeter Neuschnee zu erwarten“, erläuterte der Meteorologe.

Der Wochenstart verläuft laut dem Wetterfachmann wechselhaft. Die Schneefallgrenze könnte sich ein weiteres Mal herabsetzen – diesmal auf etwa 300 Meter. Bei sinkenden Temperaturen könnte es dann im Flachland auch zu Schneeschauern kommen.

Die Wochenmitte könnte dann den Wintersportlern die erhoffte weiße Pracht bringen: „Gerade Dienstag auf Mittwoch bestehen aktuell Chancen, dass es an den Alpen mitunter kräftiger und auch lang anhaltend schneit, sodass wir dort 5 bis 10, stellenweise vielleicht sogar 15 bis 20 Zentimeter zu erwarten haben“, schilderte der DWD-Experte.