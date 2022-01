Schnapszahl-Trauungen: Flaute im Standesamt

Einst sind sogenannte Schnapszahl-Daten für Hochzeiten hoch im Kurs gestanden. Denn angeblich soll es ja besonderes Glück bringen, sich an einem solchen Tag das Jawort zu geben. Aber irgendwie scheint Corona auch hier noch die guten Bräuche zu verderben. Denn der kommende Monat bietet mit dem 2.2.2022 und dem 22.2.2022 gleich zwei solcher Schnapszahl-Tage an. Doch der Andrang auf die Standesämter für die beiden Tage hält sich in Aalen schwer in Grenzen.

Für den 2.2.2022 sind beim Standesamt Aalen überhaupt keine Trauungen eingetragen, wie Karin Haisch, die Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage sagt. Und für den 22.2.2022 hätten sich drei Paare beim Standesamt Aalen vormerken lassen.

Für das für Trauungen normalerweise heiß begehrte Schloss Fachsenfeld steht lediglich eine einzige Trauung am 22.2.2022 im Terminkalender.

Die Zurückhaltung der Heiratswilligen führt Haisch außer auf Corona auch darauf zurück, dass beide Schnapszahl-Daten mitten unter der Woche liegen: Der 2.2.2022 ist ein Mittwoch, der 22.2.2022 ein Dienstag. Möglicherweise halte auch das die Paare davon ab, ausgerechnet an diesem Tag vor eine Standesbeamtin oder einen Standesbeamten zu treten. Fünf Standesbeamtinnen und -beamte sind beim Standesamt Aalen hauptberuflich tätig. Für die Geschäftsstellen Dewangen und Fachsenfeld ist ein Standesbeamter zuständig. Und die alle könnten die zu den Schnapszahl-Daten anstehenden Trauungen mühelos und ohne jede Verstärkung bewältigen, wie Haisch meint. Wegen des geringen Interesses hätten auch keine Heiratswilligen für die beiden Tage abgewiesen werden müssen.

Wer sich am 2.2.2022 oder am 22.2.2022 das Jawort geben will, der muss für sich als Brautpaar und für seine Hochzeitsgesellschaft, die mit zum Standesamt kommt, selbstverständlich die zu dieser Zeit jeweils geltenden Corona-Regeln einhalten. Die aktuellen Corona-Regeln besagen für den Trauraum Aalen, dass maximal zehn Personen plus ein Standesbeamter oder eine -beamtin bei der Zeremonie mit dabei sein dürfen. Für alle gilt die 3G-Regel und alle Anwesenden müssen einen Mindestabstand von jeweils 1,5 Meter zueinander einhalten.

In den Trauräumen in den Rathäusern Dewangen und Fachsenfeld können aktuell neben dem Brautpaar und dem Standesbeamten acht weitere Personen an einer Trauung teilnehmen. Eine FFP2-Maske muss getragen werden und nur das Brautpaar kann hiervon ausgenommen werden,

Ansonsten gilt ebenfalls die 3G-Regel, auch hier kann das Brautpaar ebenfalls ausgenommen werden. Weil die Räume im Schloss Fachsenfeld größer sind, können hier aktuell 14 Gäste zu einer Trauung kommen.