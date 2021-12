Schmuckdiebe fahren mit Radlader in Juweliergeschäft - Täter sind noch auf der Flucht

Juwelenraub in Friedrichshafen: Bislang unbekannte Diebe sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Radlader in ein Juweliergeschäft in der Häfler Wilhelmstraße eingebrochen.

Nach ersten Informationen der Polizei sind die Täter mit einem Radlader in die Fensterscheibe gefahren und haben Schmuck aus der Auslage gestohlen.

Anschließend flüchteten die Täter wohl zu Fuß, wie eine Pressesprecherin auf Anfrage von Schwäbische.de informierte. Die Fahnung laufe derzeit noch.

Zeugen rufen die Polizei

Die Polizei selbst wurde gegen 1.30 Uhr von Anwohnern alarmiert.

Wie viel Schmuck gestohlen wurde und wie hoch der Wert des Diebesgutes ist, ist bislang noch unklar.

Allein der Sachschaden an der Scheibe betrage 50.000 Euro.

++ Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen ++