Gebote können bis heute, 17. August, abgegeben werden. Die Schmuckstücke können noch heute von 8 bis 12 Uhr im Rathaus besichtigt werden. Das jeweilige Gebot kann direkt vor Ort, per E-Mail an a.sailer@weingarten-online.de, per Fax an 0751/4055234 oder schriftlich an Stadt Weingarten, Fundamt, Frau Sailer, Kirchstraße 1, 88250 Weingarten, abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0751/ 4050.