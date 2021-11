Schmorbrand greif auf Teppichboden und Vorhänge über

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei mussten am Mittwoch gegen 15 Uhr in die Zugspitzstraße in Bad Wurzach ausrücken. Aufgrund eines Schmorbrandes an einem elektrischen Heizkörper kam es in der Einliegerwohnung eines Wohnhauses zu einer starken Rauchentwicklung. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Der Schmorbrand hatte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits den Teppichboden und die Vorhänge erreicht, ein offenes Feuer stellten die Wehrleute jedoch nicht fest. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.