Die Fassade des Gymnasiums in der Pfrunger Straße in Wilhelmsdorf ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer bislang unbekannten Person beschmiert worden.

Der oder die Unbekannte brachte laut Polizei mit rotem Lackspray einen coronakritischen Schriftzug auf die Wand auf, wodurch Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/92170 entgegen.